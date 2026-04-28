İBB'de araç sayısı 4 kat arttı! AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: "İstanbullu hizmet bekledi şov çıktı"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda araç sayısı ve araç takip sistemi verileri üzerinden CHP’li İBB yönetimini eleştirdi. Faaliyet raporundaki ulaşım ve harcama kalemleri de İstanbul’da hizmet yerine maliyetin büyüdüğüne işaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İBB’nin araç yönetimi üzerinden CHP’li belediye yönetimine tepki gösterdi.

GÖREVE GELDİKLERİNDE YENİKAPI'DA YAPTIKLARI ARAÇ ŞOVUNU HATIRLATTI

İl Başkanı paylaşımında, “Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Yenikapı’ya çekerek manipülasyon ve şov yapmışlardı” ifadelerini kullandı.

ARAÇ SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ



İBB’nin araç sayısındaki artışa dikkat çeken İl Başkanı Özdemir, “Bugün geldiğimiz noktada, İBB’nin 2019’da 1.857 olan araç sayısı 7.784’e yükselmiş durumda. Üstelik bu araçların 3 bin 565’inde araç takip sistemi olmadığı ortaya çıktı” dedi.

"İSTANBULLU HİZMET BEKLEDİ KARŞISINA ŞOV ÇIKTI"



İl Başkanı Abdullah Özdemir, paylaşımında ayrıca, “Takip sistemine kaydedilmeyen araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanıldığı bilinmiyor. İstanbullu hizmet bekledi, karşısına şov çıktı” ifadelerine yer verdi.



#FaaliyetRaporu ETİKETİ SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKTI



İBB’nin faaliyet raporu etrafında yürüyen tartışmalar sosyal medyada da geniş yankı buldu. #FaaliyetRaporu etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılırken, konu sosyal medya gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Faaliyet raporunda yer alan veriler, ulaşım ve harcama kalemlerinde dikkat çekici tabloyu da ortaya koydu. Rapora göre taşıt kiralama giderleri 2025 yılında 4 milyar 854 milyon TL’ye ulaştı. Bu kalemde bir önceki yıla göre yüzde 153,25 artış yaşandığı görüldü.

İETT VERİLERİ DE DİKKAT ÇEKTİ



Ulaşım başlığında öne çıkan bir diğer veri ise İETT’ye ilişkin oldu. Faaliyet raporundaki bilgilere göre 2025 yılında 9 milyon 520 bin 701 seferde 65 bin 527 arıza kaydı oluştu. Aynı dönemde İETT’ye yönelik 402 bin 666 şikâyet, 162 bin 375 talep ve CİMER üzerinden 8 bin 546 başvuru kayda geçti.

Faaliyet raporunda İBB’nin toplam borcuna ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre İBB’nin borcu 2025 yılı sonunda, iştirak şirketlerinin borçları dahil edilmeden 261 milyar 904 milyon TL’ye ulaştı.

Faaliyet raporunda yer alan veriler, araç sayısındaki artışa, kiralama giderlerindeki yükselişe, yatırım harcamalarındaki düşüşe ve ulaşım sistemindeki arıza-şikâyet yoğunluğuna işaret ederken; tartışmanın merkezine de İstanbul’da kaynak kullanımının hangi önceliklerle yapıldığı sorusunu taşıdı.