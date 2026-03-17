 | Nalan Güler Güven

İçişleri Bakanı Çiftçi’den Samsun’da "gelecek" mesajı: Çocuklarımızı suça sürükleyen her türlü yapıyla mücadele ediyoruz

Samsun'daki AK Parti teşkilat iftarında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye’nin yeni güvenlik vizyonunu paylaştı. Gençleri suça sürükleyen yapılarla tavizsiz mücadele edileceğini belirten Bakan Çiftçi, "Sokaklarımızı huzurun, mahallelerimizi güvenin mekanı haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Bakan ayrıca, Türkiye'nin mazlum coğrafyalar için "merhametin son kalesi" olduğunu vurguladı.

17.03.2026
21:07
17.03.2026
21:07

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi programa katılmak için geldiği Samsun'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti Geleneksel Teşkilat İftar Programı'na katıldı.

"SUÇLA MÜCADELEDE YENİ BİR DÖNEM"

İftarın ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Samsun, Türk milletinin hafızasında ve milli mücadelesinde çok özel ve önemli bir yere sahip şehrimizdir. İstiklal mücadelemizin meşalesinin yakıldığı bu şehir sıradan bir şehir değildir. Bir millete esaret prangalarının vurulmak istendiği, vatanına göz dikildiği yerde Anadolu'yu ayağa kaldıran ses ve kararlı duruş bu şehirden, Samsunlu kardeşlerimin yüreğinden yükselmiştir. İşte tam da o günlerden bugüne Samsun bize şunu öğretmiştir: Bu millet esareti kabul etmez, bu millet diz çökmez, bu millet tarihin omuzlarına yüklediği iddiasından vazgeçmez. Anadolu'yu bize vatan kılan Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın, o kutlu müjdeye mazhar olmak için gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in, Kudüs'ü doruklarda bekleyen son Hakan Abdülhamid-i Sani'nin, İstiklal meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın ve nice kahramanın inancıyla, ruhuyla yolumuza devam ediyoruz. 'Yeter söz de karar da milletindir' diyerek Türkiye Yüzyılı'nı başlatan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'ye ilerliyoruz, Allah'ın izniyle" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİ SUÇA SÜRÜKLEYEN HER TÜRLÜ YAPI İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Suçla mücadelede yeni bir sisteme geçtiklerinin altını çizen Bakan Mustafa Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak en büyük sorumluluğumuz, bu güzel ülkenin huzurunu ve güvenliğini güçlü bir şekilde sağlamaktır. Çünkü biz biliyoruz ki; huzur yoksa kalkınma olmaz, güvenlik yoksa istikrar olmaz. Bu anlayışla Türkiye'nin her köşesinde yeni bir güvenlik vizyonu ile çalışıyoruz. Sadece suçla mücadele eden değil; suçu oluşmadan engelleyen, toplumu koruyan, gençlerimizi geleceğe hazırlayan bir anlayışı hayata geçiriyoruz. Bugün Türkiye'de artık suçla mücadelede yeni bir dönemi konuşuyoruz. Önleyici güvenlik anlayışıyla; gençlerimizi suça sürükleyen her türlü yapı ile mücadele ediyoruz. Sokaklarımızı huzurun, mahallelerimizi güvenin mekânı haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz; milletimizin huzuru için fedakârca görev yapıyor. Bu vesileyle görev başındaki tüm güvenlik güçlerimize buradan şükranlarımı gönderiyorum" şeklinde konuştu.

"KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK, HER GEÇEN GÜN FERYATLARI ARŞI TİTRETEN MAZLUMLAR BİZİ BEKLİYOR"

Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Çiftçi, ayrıca şunları söyledi:

"Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye güçlü bir devlettir. Ama Türkiye'nin en büyük gücü milletidir. Çünkü bu millet mazluma Yunus, zalime Yavuz'dur. Arakan'dan Bosna'ya, Gazze'den Kosova'ya, Halep'ten Buhara'ya varıncaya kadar bu millete dua edilir. Bütün dünya bilir ki bu millet; adaletin, vicdanın, merhametin son kalesidir. Anadolu darülinsandır, darüsselamdır, darülislamdır. Bizim kaybedecek zamanımız yok, her geçen gün feryatları arşı titreten mazlumlar bizi bekliyor. Ayaklar altına alınan insanlık onurunu, ahlakı, fıtratı ihya ve inşa etmek yine bizim vazifemizdir. Türkiye Yüzyılı hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam ederken; daha güvenli şehirler, daha huzurlu mahalleler, daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Birliğimizi koruduğumuz, kardeşliğimizi yaşattığımız sürece Allah'ın izniyle bu milletin aşamayacağı hiçbir engel yoktur."

Toplantıya, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları, partililer ve davetliler katıldı.

