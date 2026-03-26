İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İran sınırında: Tüm tedbirler alındı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye-İran sınırında alınan tedbirlere yönelik incelemelerde bulundu. Sınırın sıfır noktasına giden Bakan Çiftçi, "Tüm tedbirler alınmış durumda, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 03:59
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 04:10

Mustafa Çiftçi, Ağrı İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Vali Önder Bozkurt ve beraberindekilerle Doğubayazıt ilçesine geçti. Türkiye-İran sınırında bulunan Sarısu Sınır Ticaret Merkezi'nde incelemelerde bulunan Çiftçi, ardından Gürbulak Gümrük Kapısı'nı ziyaret ederek yetkililerden ve alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İran sınırında: Tüm tedbirler alındı

Sınırın sıfır noktasında gazetecilere açıklama yapan Bakan Çiftçi, Doğubayazıt ilçesindeki askeri araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ile Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'a Allah'tan rahmet diledi.

Kentteki temaslar kapsamında Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde de incelemelerde bulunduklarını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"SAVAŞLA İLGİLİ ALINAN TEDBİRLERİ GÖZDEN GEÇİRDİK"

"Burada kalan yabancıların şartlarını yerinde incelemiş oldum, bilgiler aldım. Ağrı'daki incelemelerimizi tamamladıktan sonra şu anda Gürbulak Sınır Kapısı'ndayız. Sınır kapımızın sıfır noktasındayız. 28 Şubat tarihinden itibaren sınırın öbür tarafında, İran tarafında İran ile ABD-İsrail arasında süregelen bir savaş var. Savaşın ne kadar daha süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da herhangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İran sınırında: Tüm tedbirler alındı

"TÜM TEDBİRLER ALINMIŞ DURUMDA"

Burada Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık ve alınan tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Ben şunu rahatlıkla ifade edebilirim, burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Temennimiz inşallah bu savaş kısa süre içerisinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur."

