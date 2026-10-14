Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:31

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den İstanbul ve Antalya açıklaması: "10 binden fazla personelle sahadayız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul ve Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonrası AFAD koordinasyonunda binlerce personel ve araçla sahada olduklarını belirtti. Çiftçi, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den İstanbul ve Antalya açıklaması:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:31

İçişleri Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " ve ’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. ’ımızın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde İstanbul’da 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle, Antalya’da bin 901 personel, 872 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ"

Önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yarın ülkemizin büyük bir bölümünde olumsuz hava şartları bekleniyor. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığından 16 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul dahil çok sayıda ilde kuvvetli sağanak geliyor
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den okullar için yeni talimat: Emniyet ve jandarmaya bildirildi
ETİKETLER
#İstanbul
#Antalya
#mustafa çiftçi
#afad
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.