İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den İstanbul ve Antalya açıklaması: "10 binden fazla personelle sahadayız"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve Antalya’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. AFAD’ımızın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde İstanbul’da 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle, Antalya’da bin 901 personel, 872 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ"

Önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yarın ülkemizin büyük bir bölümünde olumsuz hava şartları bekleniyor. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD’ımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında" dedi.