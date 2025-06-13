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 | Bengül Arıca

İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Uluslararası toplum, bölge ve dünya barışı için artık harekete geçmeli ve İsrail’in sınır tanımaz ve pervasız saldırganlığına karşı net bir tavır almalıdır" dedi.

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İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 13:13

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bir açıklama yayımlayarak İsrail'in bölge ve dünya barışı için tehlikeli bir duruma geldiğini ve uluslararası toplumun İsrail'e karşı net bir tavır alması gerektiğini söyledi. Altun yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırının enerji güvenliğinden küresel ekonomiye kadar pek çok alanda etkisinin olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"İsrail tarafından İran’a karşı dün gece gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

"NETANYAHU, BARIŞ İÇİN BÜYÜK TEHLİKE"

Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir. İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırganlığıyla başlayan sürece uluslararası toplumun tepkisizliği, tüm bölgeyi ateşe atan ve dünya barışını tehdit eden bir hal almıştır. Gelinen noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge barışı adına İsrail saldırganlığına karşı yaptığı uyarılarda ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. İsrail’in saldırısını, enerji güvenliğinden küresel ekonomiye, uluslararası hukuktan küresel diplomasiye kadar çok boyutlu bir şekilde değerlendirilecektir. Bununla birlikte uluslararası toplum, bölge ve dünya barışı için artık harekete geçmeli ve İsrail’in sınır tanımaz ve pervasız saldırganlığına karşı net bir tavır almalıdır. Türkiye olarak bölge ve dünya barışı çalışmaya, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız tutumuna karşı durmaya ve bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edeceğiz."

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ETİKETLER
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#israil saldırısı
#İran'a Saldırı
#Farklı Etnik Gruplar
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#Uluslararası Hukuk
#Enerji Güvenliği
#Politika
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