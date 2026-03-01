İmamoğlu hakkında 'Beylikdüzü' davası: Kendi şirket aracının masrafları belediye tarafından karşılandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu, Bülent Arslaner, Fatih Keleş, Fatma Hoşgöz Açıkgöz, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Ercan Doğan "sanık" olarak yer aldı.

ŞAHSİ ARACININ MASRAFLARI BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANDI

İddianamede, İmamoğlu İnşaat'ın 4 Şubat 2015'te Beylikdüzü Belediyesine bir dilekçe verdiği, dilekçede şirketin mülkiyetindeki 34 LN 4472 plakalı Mercedes Vito aracın, bakım, yakıt ve diğer tüm masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere, dönemin belediye başkanının görev süresi boyunca bedelsiz olarak Belediye Başkanlığı hizmetinde kullanılmasının teklif edildiği aktarıldı.

Söz konusu dilekçenin 9 Şubat 2015'te Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oluruyla Belediye Encümeni'ne sevk edildiği anlatılan iddianamede, encümenin bu talebi, aracın başkanlık makam otosu olarak kullanılması, bakım ve yakıt masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere bedel ödenmeksizin kabulüne uygun gördüğü bilgisine yer verildi.

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ ARASINDA YOK

İddianamede, Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre encümenin görev ve yetkilerinin sınırlandırıldığı, özel mülkiyetteki bir aracın belediye başkanına makam aracı olarak tahsis edilmesi ve bu aracın tüm masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasına karar verme yetkisi bulunmadığı ifade edildi.

Encümenin aldığı kararın, kendilerine verilmeyen bir yetkinin kullanılması anlamına geldiği ve Taşıt Kanunu'nun 17. maddesindeki yasağa aykırılık teşkil ettiği bildirilen iddianamede, İmamoğlu'nun mevzuata aykırı olduğu iddia edilen bir teklifi içeren dilekçeyi belediye encümenine havale ederek, yetkisi olmayan bir konuda karar alınması sürecini başlatmak suretiyle kamu zararına neden olduğu belirtildi.

İddianamede, bu nedenlerle Belediye Kanunu'nda sayılan görev ve yetkileri arasında olmamasına ve Taşıt Kanunu'na aykırı olmasına rağmen, özel mülkiyetteki bir aracın giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması yönünde karar alan encümen üyeleri Çanakçi, Demirtaş, Keleş, Köker, Altun, İlyas Yılmaz ve Orhan Yılmaz ile encümen kararına dayanarak aracın bakım, onarım, lastik ve akaryakıt alımı harcamalarını gerçekleştirmek ve ödemeleri yapmakla görevlerinin gereğine aykırı davranan dönemin Beylikdüzü Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Üzeyir Çöl ile Destek Hizmetleri personeli Bülent Arslaner'in sorumlu olduğu ifade edildi.

BİNLERCE LİRALIK MASRAF YAPILDI

Dosyadaki raporlara göre belediyenin, resmi plakalı araçlara yeni lastik alım işi ihalesi yaptığı ve akabinde İmamoğlu'nun makam aracına 5 bin 84 lira 76 kuruş bedelle 4 adet kışlık 2 adet yazlık lastik alındığı aktarılan iddianamede, encümen kararından önce 12 Şubat 2015 ile 17 Mart 2015 arasında ise araca 18 bin 141 litre motorin alınarak 79 bin 654 lira 88 kuruş, aracın bakımları için 19 Ekim 2018'de 631 lira 30 kuruş, 21 Aralık 2018'de 14 bin 24 lira 30 kuruş harcama yapıldığı anlatıldı.

BAŞKANLIK GÖREVİ SONA ERDİ BAKIMA DEVAM EDİLDİ

İddianamede, encümen kararına aykırı olarak yerel seçimlerde, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığının sona erdiği 31 Mart 2019'dan sonra 15 Mayıs 2019'da KDV dahil toplam 36 bin 650 lira 80 kuruş tamir, bakım ve onarım harcaması yapıldığı tespitine yer verildi.

İmamoğlu'nun ortağı olduğu şirkete ait aracın başkanlık makam aracı olarak kullanılması, yakıt ve bakım giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması yönünde encümen kararı alınması Taşıt Kanunu'nda açıkça yasaklanmasına rağmen, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince makam aracı olarak kullandığı araç için yapılan ödemeler nedeniyle kamunun toplamda 122 bin 305 lira 70 kuruş zarara uğratıldığı ifade edildi.

BELEDİYE İHALESİNDE USULSÜZLÜK

İddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 7 Ocak 2020 tarihli Ön İnceleme Raporu, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22 Nisan 2020 tarihli yazısı ve İçişleri Bakanlığının soruşturma izni vermesi üzerine başka bir eylem için de soruşturmaya başlandığı bildirildi.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğünce 25 Aralık 2018'de 65 bin 600 lira bedelli "Eğitmen Çalıştırılması ve Spor Organizasyonları Malzemesi Alım İşi" ile 15 Ocak 2019'da 65 bin 800 lira bedelli iki ayrı "Eğitmen Çalıştırılması ve Spor Organizasyonları İşi" için temin alımı yapıldığı iddianamede anlatıldı.

Kamu İhale Kanunu'na göre büyükşehir belediye sınırları içerisindeki idareler için doğrudan temin parasal limitinin KDV hariç 67 bin 613 lira olduğu hatırlatılan iddianamede, belediyenin iki ayrı doğrudan temin alımı yaptığı bildirildi.

İddianamede, her iki alımın bedelinin de tek başına 67 bin 613 liralık doğrudan temin limitinin altında kaldığı ancak her iki işin de aynı nitelikte olduğu belirtilerek, "Kamu İhale Kanunu'nun 5'inci maddesine aykırı olarak rekabet, eşitlik ve kaynakların etkin kullanılması ilkeleri ihlal edilerek doğrudan temin sınırının altında kalmak amacıyla aynı nitelikteki eğitmen çalıştırılması hizmeti işinin 2 kısma bölünerek doğrudan temin usulü ile alımların gerçekleştirildiği sabittir." denildi.

Söz konusu alım ve ihale süreçlerinde, ihale onay belgelerini imzalamak ve süreci yönetmek suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği tespit edilen dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Hoşgöz Açıkgöz'ün hizmet alımını iki kısma bölerek doğrudan temin usulü ile hizmet alımı gerçekleştirdiği anlatılan iddianamede, Açıkgöz'ün bu şekilde "Vetikal" isimli firmaya menfaat sağladığı kaydedildi.

İddianamede, her iki doğrudan alıma tek başına katılan ve alan Vetikal firmasının, ihalenin bölünmesi işleminden doğrudan fayda sağladığı belirtilerek, firma yetkilisi Ercan Doğan'ın Açıkgöz tarafından işlenen suça yardım ettiği bildirildi.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu, Bülent Arslaner, Fatih Keleş, İlyas Yılmaz, Mehmet Zeki Çanakçi, Mülayim Demirtaş, Nuray Köker, Orhan Yılmaz, Selçuk Altun, Üzeyir Çöl ve Fatma Hoşgöz Açıkgöz'ün "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık Ercan Doğan'ın "görevi kötüye kullanmaya yardım" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede sanık Mehmet Zeki Çanakçi'nin ayrıca daha önce aldığı bir cezadan dolayı denetim süreci içindeyken yeni bir suç işleyerek denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davrandığı bildirildi.

İddianame gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.