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İYİ Parti eski lideri Meral Akşener'in son hali gündem oldu

Uzun süredir oratlarda görünmeyen Meral Akşener'in son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. İYİ Parti Genel Başkanlığı görevinden istifa ettikten sonra saçlarını kızıldan sarıya çeviren ve imaj değişikliği ile çok konuşulan Akşener yeniden imaj değiştirdi. Akşener'in saçlarına balyaj yaptırdığı ortaya çıktı.

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İYİ Parti eski lideri Meral Akşener'in son hali gündem oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 16:06
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 16:10

Seçimlerde yaşanan hezimetin ardından bayrak değişiminin yaşandığı İYİ Parti'de Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener, partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı.

SİYASETİ BIRAKTI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Daha sonra ise siyaseti bırakan Akşener, gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı.

Siyaset sahnesine vedasının ardından cenazelerde görülen Akşener, yenilediği imajı yani sarı saçlarıyla dikkat çekmişti.

Sessizliğini koruyan Meral Akşener'in son hali bir kez daha paylaşıldı.

YENİDEN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

İyi Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, Akşener'i ziyaretine ilişkin bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafta, Akşener'in sarı saçlı imajından uzaklaştığı görüldü. Fotoğrafı paylaşan Uçak ise, "Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ziyaret ederek, hayır dualarını aldım. Kendisi çok iyi, medeniyet yollarının taşlarını yorulmadan döşeyen tüm cesurlara selamı var." notunu düştü.

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Sıkça Sorulan Sorular

Meral Akşener siyaseti bıraktı mı?
31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeniden genel başkanlığa aday olmayan ve partililere veda eden partinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener dönemi kapandı. Çekişmeli geçen kurultay yarışında Akşener ve yakın ekibinin desteklediği İzmir Milletvekili ve Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yapılan üçüncü tur oylamada partinin ikinci genel başkanı oldu.
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