İYİ Parti’den Küçükçekmece’de çöken binaya ilişkin açıklama

02 Haziran 2024 11:47 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 11:49

Küçükçekmece'de 3 katlı bina yerle bir oldu! Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Küçükçekmece'de 3 katlı bina yerle bir oldu! Binanın yıkılmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Küçükçekmece’de çöken binaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili, "Ne yazık ki ülkemizde yapı ve imar denetimi konusu hala yaşamsal değil, rantsal boyutlarıyla değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

DEPREME DİKKAT ÇEKTİ

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de çöken binadan yaralı kurtarılanlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu elim hadise göstermektedir ki ülkemizde yapı ve imar denetimi konusu hala yaşamsal değil, rantsal boyutlarıyla değerlendirilmektedir. Bu vesileyle başta ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimler olmak üzere bütün sorumluları Türkiye'nin altında kalacağı yeni bir deprem felaketi yaşanmadan, durumun hayatiliği, ivediliği ve ciddiyeti doğrultusunda tavır takınmaya davet ediyorum."