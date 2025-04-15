Kabine Toplantısı başladı: İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Kabinenin gündeminde, iç ve dış gelişmeler, öğretmen atamaları, ekonomideki son durum ve terörle mücadele yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısı başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı.

Toplantının gündeminde, iç ve dış gelişmeler, ekonomideki son durum ve terörle mücadelenin yer alması bekleniyor. Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'de yaşananların da ele alınacağı tahmin ediliyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE BAŞLIĞI

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen çağrının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Nisan Perşembe günü DEM Parti heyetini 13 yıllık aranın ardından kabul etmişti. O görüşmenin ardından DEM Parti'den yazılı bir açıklama gelmişti. Yazılı açıklamada görüşmenin son derece olumlu, verimli ve yapıcı geçtiğini ifade edilmişti. Bu kapsamda 'terör örgütü nasıl silah bırakacak, PYD/YPG bu süreçte nasıl bir yol izleyecek, süreç nasıl gözlemlenecek' gibi konular konuşulacak.

SURİYE, ABD, KKTC...

Suriye'deki son durum da ele alınacak. İsrail'in Suriye'deki üssü bombalamasının ardından Kabine Toplantısı'nda gündem başlıkları arasında olacak.

Yine ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği gümrük tarifeleri ve olası Erdoğan – Trump görüşmesi de başlıklar arasında olacak.

Ayrıca Yunanistan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail tarafından Doğu Akdeniz'de kablo döşenmesi konusu da gündemde olacak. Türkiye'nin KKTC'deki garantörlüğünden kaynaklanan yetki alanlarının kullanılması için atılabilecek adımlar Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

2025 KPSS dönemi için kurumlar tarafından kadro talebi bildirmek için son tarih 26 Mayıs olarak belirlenmişti. Kabine Toplantısı'nda öğretmen atama takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor.