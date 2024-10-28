Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor: Ekonomiden teröre gündem yoğun

28 Ekim 2024 00:44 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 00:56

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün toplanıyor. Terör sorunu gündemin ana başlıklarından biri olacak. Ekonomideki gelişmeler de masadaki konular arasında.

Ekim ayının ikinci kabine​ toplantısı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​ arefesine denk gelen bugün yapılacak. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan​'ın başkanlığında toplanan kabinenin gündeminde TUSAŞ​'taki terör saldırısı, asgari ücret görüşmeleri öncesi ekonomi gündemi, Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan terör sorununda çözüm görüşmeleri olacak.

İSRAİL'İN BÖLGEYE YAYDIĞI ATEŞ GÖRÜŞÜLECEK

İki haftada bir toplanan kabine İsrail'in bölgede yaydığı ateş sonucunda devam eden gerilim de ele alınacak. İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları da Ankara’nın yakın takibinde. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına Ankara’dan tepkiler art arda geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı. "İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." açıklaması yapıldı.

EKONOMİ GÜNDEMİ YOĞUN

Kabinede, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın yansımaları ve enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ MERAKLA BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı gezisi dönüşünde Kabine'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplarken gündeme dair farklı konularda açıklama yapan Erdoğan, bakanlıklarda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceğini belirtti.