Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İlk açıklama geldi

CHP’de yaklaşan Kurultay davası öncesi tartışmalar sürerken, bomba bir iddia ortaya atıldı. Kurultay davası iptal edilmesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” dediği iddia edildi. Gündem olan haberlerin ardından Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İlk açıklama geldi
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 15:01

Eski Genel Başkanı 'na yakın kaynaklardan gündem 'geri dönüş' iddiası geldi. , Kemal Kılıçdaroğlu'nun iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünde olduğunu öne sürdü. Gündem olan iddiaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İlk açıklama geldi

"PAYLAŞMADIĞIM HİÇBİR ŞEYE İTİBAR ETMEYİN"

Gazeteci Gürbüz Evren tv100 ekranlarında Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler.

- Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin.

-Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? Siyaset gündemini karıştıran bomba iddia
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yle ilgili çok konuşulacak benzetme! Ne yapılması gerektiğini açıkladı
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#açıklama
#iddialar
#kurultay
#Kaynaklar
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.