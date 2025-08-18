Menü Kapat
29°
 | Selahattin Demirel

Gündemin nabzı Medya Kritik'te attı! Fatih Atik'ten önemli kulis bilgileri, Şamil Tayyar ve Cem Küçük'ten farklı yorumlar

Gündemin öne çıkan konuları ve konuların ardındaki ince detaylar TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te izleyicilerle buluşuyor. İşte TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in çok özel kulis bilgileri, gazeteciler Nagehan Alçı, Şamil Tayyar ve Cem Küçük'ün önemli yorumları...

Selahattin Demirel
18.08.2025
18.08.2025
'in büyük bir ilgiyle izlenen programı 'te yine önemli kulis bilgileri açıklanıyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda TGRT Haber Ankara Temsilcisi 'in edindiği özel haberler, gazeteciler , ve 'ün önemli yorumları paylaşılıyor...

Programda konuşulacak konu başlıkları:

- Dünyanın gözü bir kez daha Beyaz Saray'da... Zelenski ve Avrupalı liderler Putin'in toprak talebine ne diyecek? Trump savaşı durdurabilecek mi?

- İBB'de milyarlarca liralık vurgunun para trafiği belgelendi… BDDK raporundaki hangi kilit isimlerin şirketlerine milyonlar aktı? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesinde neler anlattı?

- CHP'de aydın depreminin ardından yeni istifalar kapıda... istifa edecekler arasında hangi milletvekilleri var? Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Atik'e çok özel açıklamalar...

Ayrıntılar geliyor...

