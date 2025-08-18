Gündemin nabzı Medya Kritik'te attı! Fatih Atik'ten önemli kulis bilgileri, Şamil Tayyar ve Cem Küçük'ten farklı yorumlar

TGRT Haber'in büyük bir ilgiyle izlenen programı Medya Kritik'te yine önemli kulis bilgileri açıklanıyor. Tuna Öztunç'un sunduğu programda TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in edindiği özel haberler, gazeteciler Nagehan Alçı, Şamil Tayyar ve Cem Küçük'ün önemli yorumları paylaşılıyor...

Programda konuşulacak konu başlıkları:

- Dünyanın gözü bir kez daha Beyaz Saray'da... Zelenski ve Avrupalı liderler Putin'in toprak talebine ne diyecek? Trump savaşı durdurabilecek mi?

- İBB'de milyarlarca liralık vurgunun para trafiği belgelendi… BDDK raporundaki hangi kilit isimlerin şirketlerine milyonlar aktı? Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadesinde neler anlattı?

- CHP'de aydın depreminin ardından yeni istifalar kapıda... istifa edecekler arasında hangi milletvekilleri var? Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Atik'e çok özel açıklamalar...

Ayrıntılar geliyor...