SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Halkbank'ın müdürünün milyonluk doğum günü haberlerine açıklama geldi

Halkbank, Genel Müdür Osman Arslan’ı hedef alan asılsız iddialara sert tepki gösterdi. Banka yönetiminden “Gerçeğe aykırı ve iftira niteliğindeki bu haberlerle ilgili tüm hukuki yollara başvuracağız” açıklaması yapıldı.


Sözcü ve bazı sosyal medya hesaplarından “ Genel Müdürü Osman Arslan Bodrum’da lüks bir restoranda doğum günü partisine katıldığı” yalanı servis edildi. Söz konusu iddialar, Halkbank tarafından sert bir dille yalanlandı.

"İTİBARI SARSMAYA YÖNELİK İFTİRA"

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, bankanın güven ve itibarını sarsmaya yönelik niteliğinde yalanlar olduğu vurgulandı.



"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Halkbank, kamuoyuna yönelik yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Genel Müdürümüzün Bodrum’da herhangi bir doğum günü organizasyonuna katıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bankamızın güven ve itibarını hedef alan bu tür haksız, mesnetsiz haber ve yorumlar karşısında tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

https://x.com/Halkbank/status/1957339637673841045

