Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? Siyaset gündemini karıştıran bomba iddia

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla açılan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin tekrar başına geçmesini sağlayacak mutlak butlan kararının beklendiği dava, 15 Eylül'e ertelendi.

CHP'deki çalkantı devam ederken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı.

Partiden istifalar devam ederken ve dava tarihi yaklaşırken Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÇERÇİOĞLU'NUN İSTİFASI İYİ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL"

Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu kaynakların verdiği bilgiye göre "Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım.

Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE SORUN VAR"

Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor." dedi.

Kaynaklara göre; Kılıçdaroğlu'nun kurultay davası iptal edilirse “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde olduğu iddia edildi.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şeyin ise partinin davalık olması ve adliye koridorlarına taşınması.