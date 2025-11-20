Dolar yatay seyirde, euro tırmanışa geçti! İşte 20 Kasım 2025 güncel döviz kurları

Piyasalardaki hareketlilik 20 Kasım Perşembe günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Yeni günde dolar yatay seyrini korurken, euro yine tırmanışa geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 20 Kasım 2025 Perşembe güncel döviz kuru...