Altın yine düşüşe geçti! Gram altın bu seviyeden işlem görüyor: İşte 20 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar 20 Kasım Perşembe gününde de devam ediyor. Dün günü yükselişle açan altın fiyatlarında yine düşüş gözlemlendi. Dün en yüksek 5 bin 600 seviyesine kadar yükselen gram altın yüzde 0,04 düşüş gösterdi. Vatandaşlar ve yatırım yapmak isteyenler de 'Altın düştü mü yoksa altın çıktı mı?' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Kasım altın fiyatları...