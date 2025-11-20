Menü Kapat
Türkiye kış günü yazı yaşayacak! Kar yağışı rafa kalktı: Sıcaklık aniden artacak

Kasım 20, 2025 07:36
1
bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Kasım Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, kar yağışının bir süre rafa kalktığı bildirildi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, yalnızca Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan  Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmeni beklenen fırtına için de uyarılar yapıldı. İşte 20 Kasım Perşembe il il bölge bölge hava durumu... 

2
marmara hava durumu

MARMARA


Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

3
ege hava durumu

EGE


Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

4
Akdeniz hava durumu

AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

5
iç anadolu hava durumu

İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

6
karadeniz hava durumu

BATI KARADENİZ


Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu

7
karadeniz hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

8
doğu anadolu hava durumu

DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

9
güneydoğu hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

