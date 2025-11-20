Türkiye kış günü yazı yaşayacak! Kar yağışı rafa kalktı: Sıcaklık aniden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Kasım Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, kar yağışının bir süre rafa kalktığı bildirildi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, yalnızca Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmeni beklenen fırtına için de uyarılar yapıldı. İşte 20 Kasım Perşembe il il bölge bölge hava durumu...