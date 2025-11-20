Türkiye kış günü yazı yaşayacak! Kar yağışı rafa kalktı: Sıcaklık aniden artacak

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Kasım Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, kar yağışının bir süre rafa kalktığı bildirildi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, yalnızca Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Öte yandan Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmeni beklenen fırtına için de uyarılar yapıldı. İşte 20 Kasım Perşembe il il bölge bölge hava durumu...
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu