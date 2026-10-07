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Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 08:56

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5'inci yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına şartlı destek verdi. Fon soruşturması ve belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek temiz siyaset vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Önce siyasi ahlak kanunu getir, oy birliğiyle çıkaralım. Arkasından 'anayasa mı' diyorsun? Otururuz." ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına cevap
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 08:56

Genel Başkanı , partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çeşitli soruşturmalar kapsamında bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına tepki gösterdi.

HABERİN ÖZETİ

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına cevap

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında belediye başkanlarına yönelik operasyonlara tepki gösterdi, borsa ve fon soruşturmalarıyla ilgili usulsüzlük iddialarını eleştirerek yeni anayasa çağrısına siyasi ahlak kanunu şartıyla yanıt verdi.
Belediye başkanlarının sabah saatlerinde yapılan gözaltı işlemlerini ve bu süreçteki uygulamaları insanlık dışı bularak eleştirdi.
28 Ağustos-22 Eylül arasında fonlardan çıkan tutarın 538 milyar lira olduğunu belirterek borsa işlemlerinde kazananların ve denetim sorumlularının açıklanmasını talep etti.
Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere denetim görevinde bulunan ilgili bürokratların derhal görevden alınmasını ve bağımsız uzmanlardan oluşan özel bir komisyon kurulmasını önerdi.
5 milyon lira ve üzerinde fona para yatırıp çekenlerin kamuoyuna açıklanmasını ve soruşturmanın suç örgütü kapsamında yürütülmesini istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına karşılık, anayasadan önce siyasi ahlak kanununun çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

CHP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYONA TEPKİ

Kimsenin yargılanmadan muaf tutulamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kimse beni niye yargılıyorlar diyemez. Ama yargılamanın da kendine göre kurallarının olması lazım, ilkelerinin olması lazım. Sabahın 5'inde bir belediye başkanının kapısı çalınmaz, kırılmaz ve içeri girilmez. Sabahın 5'inde kapıyı açan bir kadının gece kıyafeti medyaya servis edilmez. Bunlar insanlık dışı işlemlerdir. Bunları kabul etmiyorum" diyerek yargılama usullerini eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına cevap

"BORSA VURGUNUNDA KİMLER KAZANDI?"

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalara değinen Kılıçdaroğlu, 28 Ağustos-22 Eylül arasında fonlardan çıkan para tutarının 538 milyar lira olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, bazı bürokratlarla siyasilerin iş birliği içinde "vatandaşı soyduğunu" söyleyerek, "Herkesin huzurunda 3 soru soruyorum. Bir, borsa vurgununda kimler kazandı? Bunu bilmeye hakkımız var. İki, kimler denetlemekle görevliydi borsayı? Onları da bilmemiz lazım. Üç, bu soygunu bildiği halde kimler zamanında müdahale etmedi?" sorularını yöneltti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına cevap

Soruşturmalar kapsamında kaybedenlerin belli olduğunu ancak kazananların bilinmediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "kimin ne kadar vurgun yaptığının" açıklanmasını istedi.

AK Parti içinde borsa üzerinden manipülasyonla "ciddi bir hesaplaşma" yapıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Sorumluluğu yalnız üstüne atıp kaçmak mümkün değildir. Bütün ayrıntıların bilinmesi lazım." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına cevap

"KÖR KURUŞUN HESABINI SORACAĞIZ"

Yaşananları "devlet krizi" şeklinde niteleyen Kılıçdaroğlu, "Arına arına iktidara" sloganları atılması üzerine "Arınma sadece CHP'de değil, büyük ölçüde arındık zaten ama hala var, arınacağız. Kör kuruşun hesabını soracağız, Bu millet için yapacağız bunu. Çalışan, alın teri döken insan için yapacağız bunu. Kadınlar için yapacağız" diye karşılık verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına cevap

FON SORUŞTURMASI ÇAĞRISI: DERHAL GÖREVDEN ALINMALI

Fon soruşturmasına ilişkin önerilerini de paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İlk başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere doğrudan sorumlu olan, denetim görevinde bulunan ve hatta görevi gereği olanı biteni açıklıkla görebilecek mevkide bulunan bütün bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır. 5 milyon lira ve üzerinde fona para yatıran ve paralarını 2026 Ağustos ve Eylül aylarında çekenlerin kimlik, ünvan ve para miktarı bilgileri kamuoyuna açıklanmalıdır. Kimler malı götürdü bir görelim. Bu soygun sürecinin tüm ayrıntılarının ortaya çıkması için bünyesinde bağımsız uzmanların da olduğu özel bir komisyon oluşturulmalıdır. Son olarak, bu soruşturma mutlak anlamda suç örgütü kapsamında değerlendirilerek işlem görmelidir."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına cevap

ERDOĞAN'IN YENİ ANAYASA ÇAĞRISINA CEVAP

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı 'ın 5'inci yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına karşılık vererek, şöyle konuştu:

"Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyaset kirlendiyse yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Siyasetin temiz olması lazım, pak olması lazım. Siyasetçi kirlenirse olmaz. O nedenle siyasi ahlak kanunu getir kardeşim. Hep beraber çıkaralım, oy birliğiyle çıkaralım. Siyasi ahlak kanunu çıkaralım, arkasından 'anayasa mı' diyorsun? Otururuz."

Kılıçdaroğlu, 6'lı masa döneminde anayasanın değişmesi gerektiğine ilişkin toplantılar yaptıklarını ve kamuoyuyla da paylaştıklarını anımsatarak, "Siyasi ahlak kanunu olmadıkça, siyaset kirlilikten arınmadıkça hangi kanunu getirirsen getir, siyasetçi gider bürokratla iş birliği yapar devleti soymaya kalkar. Önce siyasi ahlak kanunu." ifadelerini kullandı.

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#Recep Tayyip Erdoğan
#CHP
#TBMM
#kemal kılıçdaroğlu
#sermaye piyasası kurulu
#Politika
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