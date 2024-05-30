Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni mesleği belli oldu

30 May 2024 10:21 - Güncelleme : 30 May 2024 12:05

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken cevap: "Masum değil..."

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken cevap: "Masum değil..."

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Türkiye Komünist Partisi (TKP) listesinden CHP'nin kalesi Kadıköy'de belediye başkanlığına aday olan Fatih Mehmet Maçoğlu, seçimlerde umduğunu bulamamıştı.

Çalışmalarıyla Türkiye genelinde popülaritesini artıran ve muhalif kesimde sempati kazanan eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, kaybettiği seçimin ardından memleketi Tunceli'ye geri döndü.

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARI YETİŞİRİCİLİĞİNE

Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli'de arı yetiştiriciliği yapmaya başladı. Yeni işiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Maçoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmalarımız hız kazandı. Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız."

YEREL SEÇİMDE BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkanlığına aday olan Fatih Maçoğlu, yüzde 10 oy oranı ile CHP ve AK Parti'nin adayının ardından üçüncü sırada yer almıştı.