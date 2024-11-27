Kreş polemiği sürüyor! Özgür Özel net bir dille uyardı: "Milletin gözünden o kadar hızlı düşecekler"

27 Kasım 2024 09:41 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:11

Belediye kreşlerinin kapatılacağı yönündeki iddiaların ardından hükümet ve muhalefet arasında başlayan kreş polemiği sürüyor. CHP lideri Özgür Özel her açıklamasında tepkisini dile getiriyor. Özel, "Bunları ne kadar yaparlarsa milletin gözünden o kadar hızlı düşecekler" dedi.

Siyaset gündeminde 'kreş' tartışması devam ediyor. CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu​, CHP'li belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması için yazı gönderildiğini söylemişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​ bu iddiaları yalanladı. Yazının kreşleri değil, anaokulu​ ve anasınıfları kapsadığını söyleyen Bakan Tekin, AYM’nin belediyelerin anaokulu açamayacağına dair kararını hatırlattı. Hükümet ve muhalefet arasında kreş​ tartışması devam ederken Özgür Özel'den yeni bir açıklama geldi.

"BELEDİYELER ALDIKLARI OYLARIN HAKKINI VERDİ"

Vatandaşların gönlüne dokunan işlerin markalaştığının altını çizen Özel, "CHP'nin belediyecilik anlayışıyla kömür dağıtıyorlar derdik. İhtiyaç varsa dağıtılacak dedik. Ama incitmeden, partizanlık yapmadan yapılması gerek diyorduk. Bunu yapacak bir imkan bulduk. Vatandaşlara gönlüne dokunan işler markalaştı. Doğru işler milletten teveccüh gördü. İlk 6 ay belediyeler aldıkları oyların hakkını verdi. Oylar artıyor" diye konuştu.

"BELEDİYELERİ HİZMET YAPAMAZ HALE GETİRECEKLER"

'Kreşler kapatılacak' tartışmalarına değinen Özel, "Yaptıkları millete husumet. Diyorlar ki 'İhaleleri şeffaf yapılıyor, vatandaşa dokunacak hizmetler yapılıyor'. Ne yapalım. Ellerindeki paraları alalım. Vergiyle ilgili kararı kanunla getirmeleri gerekir. Bugün şimdiye kadar belediyelerin bütün paralarını kesiyorlar. Borçlar için vergi gelirlerinden kesinti yapılacak. Belediyeleri hizmet yapamaz hale getirecekler" ifadelerini kullandı.

"SIKIŞTI MI 'LGBT' DİYORLAR"

Özel konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sıkıştı mı 'LGBT' diyorlar, sıkıştı mı 'kreşte terörist çalıştırıyorlar' diyorlar. O yüzden kreşleri kapatacaklarmış. CHP bunun üzerine gelince geri adım atmak zorunda kalmışlar. Kreşte terörist çalışıyorsa, onun yeri hapishanedir. Kreşi kapatmak değildir. Bunlar çaresizliğin, baş edememenin, CHP'nin doğru yaptığı işlerle rekabet edememenin sonucu. Bunları ne kadar yaparlarsa milletin gözünden o kadar hızlı düşecekler"