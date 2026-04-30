Külliye'de Cumhur zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında kritik bir görüşme daha gerçekleşecek.
Edinilen bilgilere göre; Erdoğan, saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli’yi kabul edecek. İki liderin görüşmesinde Terörsüz Türkiye sürecinden bölgesel gelimelere kadar kadar birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor.
Öte yandan Erdoğan ile Bahçeli en son 21 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirmişti. İki liderin bu görüşmesi de Beştepe'de yapılmıştı.
Erdoğan ve Bahçeli 21 Ocak'ta gerçekleşen görüşmede; Terörsüz Türkiye sürecini ele alıp, sürece yönelik gelişmeleri ve son durumu masaya yatırmıştı.