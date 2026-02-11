Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

Külliye'de kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'yı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
11.02.2026
17:09
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
17:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Erdoğan ve Miçotakis, yapacakları görüşme sonrası Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası görüşme oturumuna iştirak edecek. Anlaşmaların imza töreninin ardından ikili ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Yunan basınında daha önce yer alan haberlerde, Miçotakis'e Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Milli Ekonomi ve Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis, Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Vatandaş Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zacharaki, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yiannis Kefalogiannis, Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, Kültür Bakanı Lina Mendoni ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theocharis eşlik edeceği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Konsey Toplantısı ile Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini ve iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanlarının ele alınacağını belirtmişti.

