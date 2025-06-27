Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu! Bakan Uraloğlu'ndan önemli mesajlar: Türkiye jeostratejik bir güven adası haline geldi

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin küresel güven aktörü olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bu tüm dünyada ispatlandı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tarih boyunca Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü, Kafkaslardan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorunda ise adeta bir kavşak noktası olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin jeostratejik bir güven adası haline geldiğini söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL TİCARETİN MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Türkiye küresel güven aktörü. Bu tüm dünyada ispatlandı. Türkiye'yi küresel ticaretin merkezi yapacağız. Türkiye istikamet belirleyen merkezdir. Türkiye küresel ticaret yollarındaki liderliğini pekiştiren bölgesel iş birliklerine de büyük önem vermektedir. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ardından orta koridor ve Türkiye'nin önemi ortaya çıktı.

"HAVACILIKTA MERKEZİ BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİK"

Türkiye, Cumhurbaşkanımız sayesinde jeostratejik bir güven adası haline gelmiştir. Havacılıkta dünyanın 353 noktasına uçan merkezi bir ülke konumuna geldik. Denizcilik sektöründe tüm Türk sahipli filomuz 52,7 milyon detveyt ton olan dünyada 11.sıraya yükseldi.

"İŞ BİRLİKLERİNİ KARARLILIKLA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türkiye küresel ticaret yollarındaki liderliğini pekiştiren bölgesel iş birliklerine de büyük önem vermektedir. Türkiye'yi küresel ticaretin vazgeçilmez merkezi olarak kılmak için bölgesel ve uluslararası iş birliklerini kararlılıkla güçlendiriyoruz.

"TÜRKİYE AVRASYA LOJİSTİĞİNDE İSTİKAMET BELİRLEYEN MERKEZDİR"

Türkiye Avrasya lojistiğinde istikamet belirleyen merkezdir. Kalbi olduğumuz Orta Koridor, küresel ticaretin en hızlı yollarından biri. Orta Koridor üzerinden 18 gün ulaşım süresi ileride 15 güne düşecektir. Kalkınma Yolu ile Irak-Katar ve BAE ile imzalanan projesiyle Basra Körfezi'ni ülkemize ve Avrupa'ya bağlıyoruz. 3 Deniz Girişimi dönüştürücü güç haline getirdi. Ülkemizin ortaklığı bunu 5 Deniz Girişimi haline taşımıştır. Bulgaristan ile görüşmelerde Kapıkule'den başka bir sınır açılması, ikinci bir demiryolu inşa edilmesi gibi istişarelerde bulunduk.