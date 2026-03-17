Liderler bayramı nerede geçirecek? Partilerin bayramlaşma programı belli oluyor

Ankara'da siyasi partilerin Ramazan Bayramı için tebrikleşme programının detayları belli oluyor. İlk olarak MHP bayramlaşma programını açıklarken geçtiğimiz bayram programını açıklamayan CHP'nin ne tutum alacağı henüz bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bayramı memleketi Rize'de geçirmesi bekleniyor.

Liderler bayramı nerede geçirecek? Partilerin bayramlaşma programı belli oluyor
Partilerin geleneksel resmi programı şekillenmeye başladı. Siyasi partilerin bayramlaşma ziyaretlerinin bayramın ikinci günü yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanı Numan Kurtulmuş ise Meclis personeliyle yarın bayramlaşacak.

Liderler bayramı nerede geçirecek? Partilerin bayramlaşma programı belli oluyor

LİDERLER BAYRAMI NEREDE GEÇİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramı memleketi Rize'de, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise Ankara'da geçirmesi bekleniyor.

MHP BAYRAMLAŞMA PROGRAMINI AÇIKLADI

MHP ise resmi bayramlaşma programını açıklayan ilk parti oldu. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Özgür Bayraktar'dan oluşan heyet siyasi parti temsilcileriyle bayramlaşacak.

Liderler bayramı nerede geçirecek? Partilerin bayramlaşma programı belli oluyor

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal diğer partilerle bayramlaşmaya gidecek heyette bulunacak.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ile devam edecek.

