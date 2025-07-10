Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in ifadesi ortaya çıktı! Usulsüzlükleri tek tek not tutmuş!

Manavgat Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan ve rüşvet görüntüleri ortaya çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in etkin pişmanlıktan yararlanarak verdiği ek ifadeye ulaşıldı. Tüter ifadesinde "Usulsüz yapılan işlemlere ilişkin not tutmuştum. Bu not defterini rızam dahilinde teslim ediyorum." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 15:33

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 19 zanlı tutuklanmıştı. C.C. isimli kişiden baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıkan Tüter, savcılıktaki ek ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtti.

Tüter ifadesinde, Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın göreve başladıktan sonra kendi yakınlarından bir ekip oluşturduğunu anlatarak, Kara'nın yeğeni Bulem Şahbaz'ı özel kalem müdürü, baldızı Sıla Ceyhan Berkaya'yı ve okul arkadaşı Gülsüm Özer'i belediye başkan yardımcısı yaptığını kaydetti.

Belediye ile hiçbir ilgisi olmadığı halde Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ü belediyede çok aktif bir kişi haline getirdiğini, arkadaşı olan Demir Demir'i Toros Et gibi belediyeye bağlı önemli bir iştirakin başına geçirdiğini anlatan Tüter, "Belediyenin her biriminde Hüseyin Cem Gül söz sahibi oldu. Özellikle inşaata başlama ruhsatı, iskan, tadilat ruhsatı ve otel işletme ruhsatı konularında başvuruda bulunan kişiler ruhsatlar verilmeden önce muhakkak başkanın talimatı ile Hüseyin Cem Gül'e yönlendirilirdi. Hüseyin Cem Gül ile anlaşılmadan ruhsat alınması mümkün değildi." iddiasında bulundu.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in ifadesi ortaya çıktı! Usulsüzlükleri tek tek not tutmuş!

HÜSEYİN CEM GÜL ARACILIĞIYLA "KAÇAK YAPILAR İÇİN RÜŞVET ALINDI" İDDİASI

Tüter, ilçedeki bir otelin dükkanlarının imara aykırı işletildiğini, başka iki otele ise verilmemesi gerektiği halde iskan verildiğini, bunların karşılığında otel yetkililerinden Hüseyin Cem Gül aracılığıyla bazı menfaatler temin edildiğini öne sürdü.

İş insanı E.Ö'den otel inşaatı izni için araç istendiğini, tutuklu belediye meclisi üyesi Seval Öz Özgenç'e ait otelin ise kaçak odalarına göz yumulduğunu belirten Tüter, "Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kaçak odalara göz yumacağını fakat Başpehlivan Ali Gürbüz'ü Manavgat Belediyesi Güreş Spor'un bünyesine dahil etmesini Özgenç'ten istedi. Ben de konuşmada oradaydım. Seval Öz Özgenç de Ali Gürbüz'e iki parça çek halinde 4 milyon lira para ödedi ve kendisini Manavgat Belediyesi Güreş Spor bünyesine kattı." ifadesini kullandı.

Tüter, otel sahibi M.Ö'nün iskan alabilmek için özel kalem müdürü Bulem Şahbaz'ın yönlendirmesiyle başkanın makam odasını yenileyerek, tadilat yaptırdığını ve 2-3 yere muhtarlık ofisi kurduğunu, iş insanının bu talepleri yerine getirmesine rağmen iskan alamadığını savundu.

Kumköy'deki alışveriş merkezinde de kaçak yapılaşmaya göz yumulduğunu ileri süren Tüter, bazı otellerin kaçak odalarına işlem yapılmaması karşılığında Hüseyin Cem Gül tarafından rüşvet alındığını iddia etti.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in ifadesi ortaya çıktı! Usulsüzlükleri tek tek not tutmuş!

"MAKAM ODASINDA RÜŞVET ALDI" İDDİASI

Tüter, iş insanı A.Ö'nün Gündoğdu'da bulunan oteline ruhsat alabilmek için Belediye Başkanı Kara'ya makam odasında 150 bin avro verdiğini duyduğunu öne sürdü. Beşkonak'ta bulunan rafting işletmelerinin ruhsatlarının olmadığını belirten Tüter, "Belediye Başkan Yardımcısı Gülsüm Özer ve Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Çevik'in işletme sahiplerinden para istediğini biliyorum ancak parayı kendi hesaplarına mı aldılar yoksa belediyenin hesabına mı yatırttılar bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Hüseyin Cem Gül'ün, otel sahiplerini hafriyat işlerini Mesut Kara'ya vermeleri konusunda zorladığını anlatan Tüter, "Usulsüz yapılan işlemlere ilişkin not tutmuştum. Bu not defterini rızam dahilinde teslim ediyorum." dedi.

Tüter, Belediye Başkanı Kara'nın Kemer'de bulunan evinin ücretinin otel sahiplerinden alındığını sonradan öğrendiğini iddia ederek, "Duyduğum kadarıyla evin parasının bir kısmını K.B. isimli şahıstan almış. Geri kalanı da otel sahibi S.Ü'den aldığını duydum. Bu paraları neyin karşılığında aldığını bilmiyorum." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kaya görevden uzaklaştırıldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Baklava kutusundaki euroları açıkladı! Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Tüter hakkında karar verildi
ETİKETLER
#tutuklama
#belediye başkanı
#rüşvet
#manavgat
#yolsuzluk
#belediye
#Kaça Yapı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.