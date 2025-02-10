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Editor
 | Baran Aksoy

Mansur Yavaş çekilmişti! Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimde rakibi belli oldu: İşte CHP'deki sürpriz aday

CHP ön seçim için hazırlık yaparken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçime katılmama kararı aldığı öğrenildi. Ön seçimde ise CHP'de sürpriz bir ismin Ekrem İmamoğlu'na rakip olacağı öne sürüldü. TGRT Haber Temsilcisi Fatih Atik, Ekrem İmamoğlu'na rakip olacak ismi canlı yayında duyurdu.

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Mansur Yavaş çekilmişti! Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimde rakibi belli oldu: İşte CHP'deki sürpriz aday
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 16:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçim kararı parti içinde krize yol açtı. Daha önce ön seçimin gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son kararını verdi.

 

Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirten Mansur Yavaş, dünkü görüşmede bu düşüncelerini bir kez daha vurguladı. Yavaş, CHP'deki ön seçime katılmayacağını bildirdi.

 

CHP'DE SÜRPRİZ ADAY

TGRT Haber Temsilcisi Fatih Atik,  Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimdeki rakibini açıkladı. Atik, "Birçok aday elbette olur ama iddialı aday olur mu? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ciddi aday olarak geçiyor" ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş çekilmişti! Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimde rakibi belli oldu: İşte CHP'deki sürpriz aday
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