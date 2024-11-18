Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek: Hepimizin davası! 

18 Kasım 2024 18:04 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 18:07

CHP’nin yedinci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına katılacağını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da Kılıçdaroğlu'na destek geldi.

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CHP’nin yedinci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu için hapis ve siyasi yasak talep edilen davanın duruşmasının 22 Kasım Cuma günü Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu duruma tepki gösterdi.

Hesaplarından kısa bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ben oraya Misak-i Milli için gidiyorum. Ben oraya Cumhuriyete ve Atatürk'e bağlılık yemini ettiği için genç teğmenler için gidiyorum. Daha birkaç gün önce yoksulluktan yanarak can veren beş evladımızın hakkı gidiyorum. Bağımsızlığımız, kardeşliğimiz ve geleceğimiz için gidiyorum." dedi.

MANSUR YAVAŞ​'TAN DESTEK GELDİ: DURUŞMAYA KATILACAĞIM!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Manur Yavaş, Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına katılacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımını alıntılayan Yavaş, "22 Kasım'daki duruşmasına ben de katılacağım" dedi.

Yavaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız."

NE YAŞANMIŞTI?

CHP​'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, müvekkiline yönelik hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen davaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, davanın duruşmasının 22 Kasım Cuma günü, saat 14.00’te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini ifade etti. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun da duruşmaya bizzat katılacağını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, duruşmaya katılacağını duyurdu.