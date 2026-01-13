Meclis'te kritik zirve sona erdi! Komisyon haftaya tekrar toplanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen grup koordinatörleriyle toplantısı sona erdi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

"Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen grup koordinatörleri ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, DEM Parti komisyon üyesi ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katıldı. Toplantı sonrası grup koordinatörleri, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti. Çalışmaya devam edeceklerini belirten grup koordinatörleri, önümüzdeki hafta salı veya çarşamba günü komisyonun toplanacağını söyledi.