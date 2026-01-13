Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Meclis'te kritik zirve sona erdi! Komisyon haftaya tekrar toplanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun grup koordinatörleriyle bir araya geldi. 3 saat süren kritik zirve sonrası ilk açıklamalar geldi.

Meclis'te kritik zirve sona erdi! Komisyon haftaya tekrar toplanacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 18:48

Başkanı ’un Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen grup koordinatörleriyle toplantısı sona erdi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

"Terörsüz " hedefi kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda temsil edilen grup koordinatörleri ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, DEM Parti komisyon üyesi ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek katıldı. Toplantı sonrası grup koordinatörleri, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti. Çalışmaya devam edeceklerini belirten grup koordinatörleri, önümüzdeki hafta salı veya çarşamba günü komisyonun toplanacağını söyledi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yoğun mesaisi: Bu hafta iki kez toplanacaklar
Milli Dayanışma Komisyonu sekizinci defa toplandı: Sendikalardan ortak çağrı
ETİKETLER
#terörle mücadele
#tbmm
#numan kurtulmuş
#Milli Dayanışma Komisyonu
#TÜRKİYE
#Politika
