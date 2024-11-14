Mehmet Uçum'dan Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' teklifine yeşil ışık! 'Şehit aileleri de istiyor'

14 Kasım 2024 22:42 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 22:45

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan TBMM'de konuşsun, terör bitsin' sözlerinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez görüştü. Görüşmenin ardından iki partiden de açıklama yapılmazken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan açıklama geldi. Bahçeli'nin 'Öcalan' teklifine yeşil ışık yakan Uçum, 'Şehit aileleri de istiyor' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen PKK​ elebaşı Öcalan'ın tecritinin kaldırılması gündemini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum değerlendirdi.

MEHMET UÇUM: 'SADECE KÜRTLERİN SORUNU YOK'

Ekol TV'ye konuşan Uçum 'Kürt sorunu' hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye’de Kürtlerin kendilerine ait devleti, milleti, ülkesi olması, dillerini kullanmaları, siyasi propaganda, siyasi faaliyetleri yapmaları konusunda bir sorunları yok. Devlet kaynaklarından pay alma konusunda bir sorunları yok. Eğer birtakım sorunlar yaşanıyorsa o sorunları tarif etsinler ortaya koysunlar. Sadece Kürtlerin sorunu olmadığını ben kanıtlarım" dedi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜ İLE ÖRNEK VERDİ

'Türk milleti' ve 'Türkiye toplumu' kavramlarını kullanması hakkında da konuşan Uçum, "Kavramları bağlamına göre kullanırım. Atatürk, Türk milletini nasıl tarif eder? ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir’ diye tarif eder. Bunun derin bir anlamı var. Konuyu siyaset teorisi açısından ele alırsanız siyaset teorisinin ana öznesi, kitle öznesi halktır. Temsili demokrasiyi halkın vekalet yoluyla devleti yönetmesi olarak tarif edersiniz. Demokrasi siyasal sistemin işleyiş ilkesidir. Oradaki özne halktır." diye konuştu.

"ŞEHİT YAKINLARINA NE DİYECEKSİNİZ?"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı hakkında "Binlerce şehit yakınına ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap veren Uçum, şehit yakınlarının da terör bitmesine karşın durumu kabul edeceklerini iddia etti.

Mehmet Uçum'un konu hakkında dikkat çeken sözleri şu şekilde: