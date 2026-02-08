Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu! Fatih Atik küfürlü mesajları anlattı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifası için gerekçe sunduğu Özgür Özel'in küfürlü mesajları nedeniyle suç duyurusunda bulunacak. Gelişmeyi TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik duyururken Özel'in attığı mesajlar hakkında da bilgi verdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 23:27

, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifa haberiyle çalkalanırken Özarslan'ın partiden ayrılma gerekçesini açıkladığı cümleler siyaset gündemini de alevlendirdi.

Özarslan açıklamasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 'u ilçeye yapılması planlanan hizmetlerle ilgili ziyaretinin parti içinde dedikodu konusu olduğuna ve CHP Genel Başkanı 'in kendisine küfürlü mesajlar attığına işaret etti.

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu! Fatih Atik küfürlü mesajları anlattı

KÜFÜRLÜ MESAJLAR İÇİN ÖZGÜR ÖZEL'E SUÇ DUYURUSU

Özarslan'ın istifa edeceğini aylar öncesinden duyuran TGRT Haber Ankara Temsilcisi , Özgür Özel'in attığı mesajlar için Keçiören Belediye Başkanı'nın suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Atik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kendisine küfürlü hakaretler eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak." ifadelerini kullandı.

https://x.com/atikfatih1/status/2020566136719303113

FATİH ATİK, ÖZGÜR ÖZEL'İN ATTIĞI MESAJLARI AÇIKLADI

Ferhat Ünlü'nün sunduğu TGRT Haber Ana Haber Bülteni'ne görüntülü bağlanan Fatih Atik, Özgür Özel'in, Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar hakkında açıklamada bulundu.

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu! Fatih Atik küfürlü mesajları anlattı

"Bir Genel Başkan'ın ağzına yakışmayacak ifadeler var." diyen Atik, Özel'in attığı mesajlardan bazı ifadeleri paylaştı.

Küfürlü olduğu için bazı ifadeleri açıklayamadığını belirten Atik, Özel'in Özarslan'a şu ifadelerle yüklü mesajlar attığını anlattı:

- Anladım ki sen bir hırsızsın

- Hak ettiğin yeri buldun,

- Karakterin olsaydı Mansur Yavaş’ı satmazdın.

- Seni doğuran ana senden utanır

- Yalaka, karaktersiz


Mesut Özarslan’dan canlı yayında çarpıcı sözler: "AK Parti olur, MHP olur; bakacağız"
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti! Gerekçesinde Özgür Özel var
Mansur Yavaş'tan Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasına yorum: Yetki keyfi devredilemez
