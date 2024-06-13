Mezuniyet törenindeki 'uygunsuz kıyafet' krizi sonrası Bakan Tekin'den ilk açıklama 

13 Haziran 2024 21:57 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 22:03

Kocaeli'deki bir lisede düzenlenen mezuniyet töreninde kız öğrencilerin 'kıyafet yönetmeliğine uymayan kıyafetler giydikleri' belirtilerek alana alınmadığı iddiası sonrası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi.

Mezuniyet törenine jandarmanın intikal ettiği olayda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sessizliğini bozdu.

"BASİT BİR OLAY YÜZÜNDEN..."

Habertürk canlı yayınında soruları cevaplayan Tekin, "Bizi eleştirin tamam da öğretmen arkadaşlarımızın ne günahı var. 180 iş günü boyunca bu insanlar fedakâr bir biçimde sizin, bizim veliler olarak evde ilgilenemediğimiz çocuklarla ilgileniyorlar. Basit bir olay yüzünden... Bütün öğretmen arkadaşlarımızın hukukunu korumak adına biraz daha hassas davranalım. Biz çözmediysek bizi eleştirsinler ama o arkadaşlarımızın emeklerinin heba oldu" dedi.

"TARTIŞMA BAŞKA BOYUTA EVRİLİYOR"

"Şimdi okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş" diyen Tekin, "Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' diye başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüştür" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti:

"Öğretmenimizin süreç içinde çalışmalar gündem olmuyor. 76 bin okulun içinden bir tanesinde olan olay bütün kitleyi zan altında bırakacak hale getiriliyor. Ben kamuoyunda olumlu şeylerin paylaşılmasını, olumsuz şeyleri bizimle paylaşmalarını istiyorum. Orada ilçe ve il müdürümüz anında müdahale etmiş, problem çözülmüş zaten. Okul müdürümüz başlangıçta kontrolü kaybediyor. Biz de zaten gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. İhmal varsa gereken kişiler cezalandırılır. İhmal yoksa bir sürü insan zan altında kalıyor."