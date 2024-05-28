MGK iki ay sonra Beştepe'de toplanıyor... Ana gündem PKK terörü ve Gazze'deki soykırım

28 May 2024 07:34 - Güncelleme : 28 May 2024 07:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bu yıl üçüncü kez toplanıyor. Başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantının gündemi oldukça yoğun.

ÖNCELİK TERÖR OPERASYONLARI

Toplantıda, öncelikli olarak Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonlar görüşülecek. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye’nin kuzeyinde işgal ettiği yerlerde yasa dışı seçim düzenleme hazırlığı ve kendini meşrulaştırma çabasına karşı alınacak tedbirler de ele alınacak.

Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili kurula bilgi de sunacak.

İSRAİL ZULMÜ MASADA OLACAK

MGK'da ayrıca, terör devleti İsrail'in işgal altında tuttuğu Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında sürdürdüğü soykırım hareketi de masaya yatırılacak. İsrail'in insanlık dışı saldırılarının durdurulması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail hükümetinin gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için atılması gereken diplomatik girişimler görüşülecek.

Bunun yanında İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin sayısının artması adına neler yapılabileceği tartışılacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan ve Türkiye'nin de müdahil olma kararı aldığı soykırım davası hakkında görüş alışverişi de yapılacak.

DİĞER ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Toplantının yanal konuları arasında ise Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, İran'daki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası konular yer alıyor.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı