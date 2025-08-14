MHP lideri Bahçeli'den anlamlı çiçek! Anlamı dikkat çekti

AK Parti, 24 yıl önce 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi hayatına adım attı. Uzun yıllardır iktidarı olan parti, bugün düzenlenecek programla 24. yaşını kutlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikte önemli mesajlar verecek.

Program öncesi Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Kongre Merkezi'ne anlamlı bir hediye gönderdi. Aranjmanda: "24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil ediyor.



AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dâhil edildi.





1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını simgeliyor.



Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatıyor.



Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağı ifade ediyor.



Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş hâlini ortaya koyuyor."