Politika
Avatar
Editor
 Merve Yaz

MHP lideri Bahçeli'den anlamlı çiçek! Anlamı dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 24'üncü yıl dönümünü kutlamak için anlamlı bir çiçek gönderdi.

MHP lideri Bahçeli'den anlamlı çiçek! Anlamı dikkat çekti
, 24 yıl önce 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi hayatına adım attı. Uzun yıllardır iktidarı olan parti, bugün düzenlenecek programla 24. yaşını kutlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , etkinlikte önemli mesajlar verecek.

MHP lideri Bahçeli'den anlamlı çiçek! Anlamı dikkat çekti

Program öncesi Cumhur İttifakı ortağı Genel Başkanı , AK Parti Kongre Merkezi'ne anlamlı bir hediye gönderdi. Aranjmanda: "24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil ediyor.

AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dâhil edildi.

MHP lideri Bahçeli'den anlamlı çiçek! Anlamı dikkat çekti



1071 adet kırmızı gül, ’nin destanını simgeliyor.

Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatıyor.

Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağı ifade ediyor.

Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş hâlini ortaya koyuyor."

İşte AK Parti'ye katılacağı iddia edilen belediye başkanları! CHP'ye kritik uyarı: Olursa şaşırmam
Ağabey dehşeti! Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü
