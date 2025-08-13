İşte AK Parti'ye katılacağı iddia edilen belediye başkanları! CHP'ye kritik uyarı: Olursa şaşırmam

Bir süredir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada "Yarın partimize yeni katılımlar olacak." ifadelerini kullanması ise bu iddiayı güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirildi.

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Medya Kritik programında ele alınan konuyla ilgili Gazeteci Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tayyar "Yarın muhtemelen bir son dakika değişikliği olmazsa 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçecek." diyerek katılımlarla ilgili şu bilgiyi verdi:

"2 İYİ Partili var, 1 bağımsız var, 5 ya da 6 CHP'li var. İktidarın bir baskısıyla 30 yıldır CHP'de kök salmış siyasileri söküp almanın ben çok kolay olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanan Tayyar'dan CHP'ye de kritik bir uyarı geldi.

"MİLLETVEKİLİ İSTİFALARI OLURSA ŞAŞIRMAYACAĞIM"

"CHP yönetimi öz eleştiri yapmalı" diyen Tayyar "Bunu yapmazsa önümüzdeki süreçte milletvekili düzeyinde de istifalar olursa buna şaşırmayacağım." şeklinde konuştu.

AK PARTİ'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLEN BAŞKANLAR

Program sunucusu Tuna Öztunç ise ortaya atılan iddiaya göre AK Parti'ye geçecek belediye başkanlarını şu şekilde açıkladı:

CHP'den: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediye başkanları ile Gaziantep Şehitkamil ve Yalova Altınova belediye başkanları.

İYİ Parti'den: Isparta Yalvaç ve Aksaray Yeşiltepe belediye başkanları

Bağımsız'dan AK Parti'ye geçecek başkan ise Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı olacak.