Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kardeş ülke Kazakistan’ın 25 Ekim Cumhuriyet Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Türkiye ile Kazakistan’ın aynı kökten gelen, aynı dili konuşan ve aynı tarihi paylaşan iki dost devlet olduğunu vurgulayan Bahçeli, iki ülke arasındaki ilişkilerin Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseldiğini belirterek Türk dünyasının birlik ve beraberlik vurgusunu öne çıkardı.

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HABERİN ÖZETİ MHP Lideri Devlet Bahçeli Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü'nü Kutladı: "Yaşasın Türk dünyasının kardeşliği" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kazakistan'ın 25 Ekim Cumhuriyet Günü dolayısıyla Türk dünyasının birlik ve beraberliğini vurgulayan yazılı bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Türkiye ile Kazakistan'ın aynı kökten gelen, aynı dili konuşan ve aynı tarihi paylaşan iki kardeş ve dost devlet olduğunu belirtti. İki ülke ilişkilerinin 2009'da imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile üst seviyede kurumsallaştığı ifade edildi. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin 2022 yılında imzalanan ortak bildiri ile 'Genişletilmiş Stratejik Ortaklık' seviyesine yükseltildiği aktarıldı. İki ülkenin Türk Devletleri Teşkilatı, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda ortak girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Bahçeli, Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü'nü kutlayarak Türk dünyasının kardeşliği vurgusu yaptı.

"TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN TÜRK DÜNYASININ İKİ KARDEŞ VE DOST DEVLETİDİR"

Türkiye ve Kazakistan millet olarak aynı kökten gelen, aynı dili konuşan, aynı kültürü yaşayan, aynı tarihe sahip olan Türk dünyasının iki kardeş ve dost devletidir. Bugün farklı devletlerin çatısı altında bulunsak da asırlar önce Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi’nin Kazakistan coğrafyasında yaktığı hikmet meşalesi, dalga dalga yayılarak Anadolu topraklarında Yunus Emre’nin eşsiz hoşgörüsüne dönüşmüş, bizi bir arada tutan en büyük güç olmuştur

“ORTAYA KOYACAĞIMIZ BİRLİKTELİK ARAMIZDAKİ GEÇMİŞİN KADİM BAĞINI MUHAKKAK GELECEĞİN SARSILMAZ GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRECEKTİR”

Aynı manevi iklimden beslenen iki büyük ulu çınarın bize bıraktığı en değerli miras, aynı soyun evlatları olarak doğudan batıya farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip aramızdaki gönül köprüsünü her geçen gün kuvvetlendirerek birbirimize muhabbetle sarılmak, Türk dünyasının birlikteliğini daha güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duygu ile ortaya koyacağımız birliktelik aramızdaki geçmişin kadim bağını muhakkak geleceğin sarsılmaz gücüne dönüştürecektir.

"İLİŞKİLERİMİZ GENİŞLETİLMİŞ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE YÜKSELTİLMİŞTİR"

Bugün Türkiye ve Kazakistan ilişkileri tarihten aldığı ilhamla oldukça sağlam bir temel üzerine oturmaktadır. İki ülke aralarında imzaladıkları çok sayıdaki anlaşma, protokol ve iş birliği ile ilişkilerini hayli geliştirmişlerdir. 2009’da imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ülkelerimiz arasındaki münasebetler çok farklı bir boyuta taşınırken Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ilişkilerimizin en üst seviyede kurumsallaşmasını temin etmiştir.

2022’de imzaladığımız ortak bildiri ile ilişkilerimiz Genişletilmiş Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilmiştir. İki dost ve kardeş ülke olarak başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere Birleşmiş Milletler, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı gibi uluslararası platformlarda ortak girişimlerde bulunmak bizi biz yapan en önemli husustur ve bağlarımızı daha da kuvvetlendirmektedir.

Bu vesile ile kardeş ve dost Kazakistan halkının 25 Ekim Cumhuriyet Günü’nü kutluyor, yaşasın Türk halklarının kardeşliği, yaşasın Türk dünyasının kardeşliği diyerek kendilerine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Cumhuriyet Günü’nüz kutlu, devletiniz ebed müddet olsun.