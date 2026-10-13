MHP Lideri Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştü

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İstanbul
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde Meclis’te gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Bakan Memişoğlu binadan ayrılırken, ikili arasındaki samimi anlar kameralara yansıdı. Öte yandan görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.