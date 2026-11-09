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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:42

MHP lideri Devlet Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü sebebiyle paylaştığı mesajında, "Atatürk’ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 17:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'nin Kurucusu, İstiklal Mücadelesi'nin lideri, ilk Cumhurbaşkanı 'ü ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde hürmet, rahmet ve minnetle andı.

HABERİN ÖZETİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle andığını belirterek, Atatürk'ü yaşatmanın en doğru yolunun eserine sahip çıkmak ve fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmek olduğunu vurguladı.
Bahçeli, Atatürk'ü anlamanın en sağlıklı yolunun, kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini faaliyetlerin merkezine koymak olduğunu ifade etti.
Atatürk'ün cephede başarılı bir asker ve komutan olmanın yanı sıra Cumhuriyet ile Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı amaçlayan büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti.
"Benim en büyük eserim Cumhuriyettir" ve "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözlerini hatırlattı.
Atatürk'e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görevin, mirası sonsuza kadar yaşatmak olduğunu dile getirdi.
Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarını anarak aziz şehitlere rahmet diledi.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 88. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. Yıldönümü, Atatürk’ü anma günü, hiç kuşkusuz devletimiz adına, milletimiz namına çok kıymetli ve çok değerlidir. Ancak bugünü değerli ve kıymetli kılanın ne olduğunu doğru anlamakta en az bugün kadar önemlidir. Atatürk’ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur. Zamanın ruhuna uygun politikalara temel yapmakla mümkün olur.

Türk milleti olarak Atatürk’ün kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini her yönü ile faaliyetlerimizin merkezine koymak onu anlamanın en sağlıklı yoludur. Onu anlamak, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hadiseleri doğru kavrayıp devletimizin ve milletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır.  Tarihsel tecrübemizle yaşadığımız coğrafyadaki jeopolitik konumumuzu günün şartlarına göre daha anlamlı bir şekilde değerlendirip bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, stratejik bir akılla birleştirerek ivmeye dönüştürebilmektir. 

Atatürk, cephede kazandığı savaşlarda başarılı bir asker ve komutan iken Cumhuriyetle birlikte yaptığı inkılaplarla Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı amaçlayan büyük bir devlet adamı olduğunu kanıtlamış liderdir. 

MHP lideri Devlet Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı

“Benim en büyük eserim Cumhuriyettir” diyen Atatürk, “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” diyerek de eserinin sonsuzluğuna dikkat çekmiştir.  Bu anlamlı ve veciz sözler düşünüldüğünde Atatürk’e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır. Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 88. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahramanlarıyla birlikte aziz şehitlerimizi saygı ve şükran hislerimle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum."

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#türkiye cumhuriyeti devleti
#gazi mustafa kemal atatürk
#milli mücadele
#Cumhuriyet
#Inkılap
#Politika
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