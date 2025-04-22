MHP lideri Devlet Bahçeli'den erken seçim çıkışı: Çürüklerin hevesleri boşuna

Erken seçim tartışmalarının tekrar gündem olmasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuya ilişkin yapacağı açıklama merakla bekleniyordu. Bahçeli'den erken seçime yönelik net bir mesaj verdi. Seçimlerin zamanında yapılacağının altını çizen Bahçeli, Küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır" ifadelerini kullandı.

"PKK ÖRGÜTSEL FESHİ TAMAMLAMALI"

PKK'ya bir an önce silah bırakması için çağrısını yineleyen MHP lideri, "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır" dedi. PKK'nın kongresini toplayıp teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması gerektiğinin belirten Bahçeli, "Silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel'i de eleştirip, erken seçim iddialarına cevap veren Bahçeli, "Gazi Meclis, CHP’ye ve müfteri koalisyonunun tahriklerine takılmadan, daha güçlü, gerçek işlev ve tarihi mirasına daha da sahip bir mevkie erişmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"ERKEN SEÇİM ZAMANINDA YAPILACAK"

"Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır" diyen Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın kararının kesin olduğunu ve seçimlerin zamanında yapılacağının altını çizdi.

CAN ATALAY TARTIŞMASI

TBMM'de yaşanan Can Atalay tartışmasına da değenin Bahçeli, kararı okuyan Cumhuriyet Halk Partili TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'yı istifaya davet etti. Bahçeli, "Hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası bilinen Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin kararının hüküm kısmını okutan CHP zihniyeti teamülleri ve İç Tüzüğü açıkça çiğnemiştir. Tekraren ifade etmek isterim ki, CHP’li Meclis Başkanvekili ve CHP’li Katip Üye derhal istifa etmelidir." dedi.