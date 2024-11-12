MHP lideri Devlet Bahçeli'den mesaj dolu video! 'Vakit tamamdır, söz konusu vatandır!'

12 Kasım 2024 20:45 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 20:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Instagram hesabından yeni bir video paylaştı. "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" başlıklı videoda Bahçeli'nin görüntüleri yer aldı. Videoda en dikkat çeken söz ise, "Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi." oldu.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından video paylaştı. MHP liderinin fotoğraflarının yer aldığı videoda dikkat çeken mesajlar verildi. Bir şiir seslendirilmesinin hazırlandığı paylaşımın başlığı ise "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır!" oldu.

BAHÇELİ'DEN MESAJ DOLU VİDEO!

Son haftalarda yaptığı Öcalan çıkışı ile gündem olan Devlet Bahçeli'nin son videosunda nerelere mesaj verdiği ise merak konusu oldu. Seslendirilen şiirde en dikkat çekici nokta ise "Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi" sözleri oldu.

"YALNIZ KALIRSIN BAZEN..."

Devlet Bahçeli'nin paylaştığı şiirde öne çıkan sözler ise şu şekilde:

"Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük, ülken için tüm dünyayı karşına almaktır. Hayırlarınız, evetleriniz karışır kalabalığın gürültüsüne. İşte o zaman bilge bir akıl, mangal gibi bir yürek ve tek başına direnme gücü önem kazanır. Belki sonra herkes aynı şeyi söyler. Sen 'ben söylemiştim' demezsin. Çünkü 'önce ülkem ve milletim' demişsindir bir kere.

"ÖLMEYİ BİLİYORUZ, SEVMEYİ DE BİLİRİZ"