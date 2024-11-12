Devlet Bahçeli'yi sinirlendiren 'çözüm süreci' sorusu! Gazeteciye sert tepki gösterdi: "Ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeç"

12 Kasım 2024 11:41 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 12:04

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından bir gazetecinin, "Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna çok kızdı. Bahçeli, gazeteciye "Türkiye’yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan da mesleği bırak" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Son dakika | Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a konser tepkisi: "Halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?"

Son dakika | Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a konser tepkisi: "Halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörün sona ermesinin milli bir ülkü olduğunu söyleyen Bahçeli, yaptıkları ve söyledikleri her şeyin arkasında olduklarını vurguladı. "Vatan tehdit altındayken oy ve seçim endişesiyle başımızı kuma gömmek bizim kitabımızda yazmayan alçalma halidir" diyen Bahçeli, hiç kimsenin kararlılıklarını köreltmesine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Kayyum kararlarını eleştiren Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "DEM'in otobüsüne binen CHP Genel Başkanı, siyasi istikbalini PKK'ya devretmiştir" dedi. "69 milyon TL'lik konser" üzerinden de ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özgür Özel'e tepki gösteren Bahçeli, "Hadi halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?" ifadelerini kullandı.

GAZETECİNİN SORUSU BAHÇELİ'Yİ ÇOK KIZDIRDI

Grup toplantısının ardından gazetecilere doğru yürüyen Devlet Bahçeli, duyduğu bir soru karşısında çok sinirlendi. Bahçeli, bir gazetecinin, "Çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı ile aranızda görüş ayrılığı var mı?" sorusuna çok sert tepki gösterdi.

"AYRIMCILIĞI KÖRÜKLEYİCİ DAVRANIŞLARDAN VAZGEÇ, GEÇEMİYORSAN DA MESLEĞİ BIRAK"

Bahçeli, soruyu yönelten gazeteciye dönüp "Türkiye’yi tahrik edici yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan da mesleği bırak" dedi.