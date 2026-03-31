ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Devlet Bahçeli, bölgede aralıksız saldırılarını sürdüren ABD ve İsrail'e sert tepki gösterdi. Bahçeli ayrıca belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili de konuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ MHP lideri Devlet Bahçeli'den ABD ve İsrail'e sert tepki: Bölgeyi cehenneme çevirdiler MHP lideri Bahçeli, İsrail'in saldırgan politikalarını, ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail tarafından esir alındığı algısını, Trump'ın politikalarının yarattığı yıkımı, küresel gerilimleri ve CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını eleştirdi. Bahçeli, İsrail'in Gazze başta olmak üzere bölgedeki saldırgan politikalarıyla dünyayı tehdit ettiğini ve rejimin İsrail'de değişmesi gerektiğini savundu. Trump'ın iktidara gelirken savaşları bitireceğini söylediğini ancak tamiri zor bir yıkım meydana getirdiğini belirtti. Küresel dengelerin değiştiği ve batı değerler sisteminin çöktüğü bir dönemde dünyanın gerilim sarmalına sürüklendiğini ifade etti. CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve irtikap iddialarının siyasi yozlaşmanın göstergesi olduğunu ve hukuki sürecin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"İsrail Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan başta olmak üzere saldırgan politikalarla bölgeyi çevrelemiştir. ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail tarafından esir alındığı algısı büyük bir öfkeye neden olmaktadır.

"İSRAİL DÜNYA İÇİN BÜYÜK TEHDİTTİR"

Dünya Yahudilerinin İsrail'in bu halinin sürdürülemez olduğunu insanlığa ilan etmesi gerekmektedir. Eğer bir rejim değişecekse İsrail'de olmalıdır. İsrail dünya için büyük tehdittir. İsrail bölgeyi adeta cehenneme çevirdi.

"TRUMP, TAMİRİ ZOR BİR YIKIM MEYDANA GETİRDİ"

Savaşları bitireceğim diye iktidara gelen Trump, tamiri zor bir yıkım meydana getirmiştir. Şimdi de savaşı bir sahte zafer ilanı ile bitirme telaşındadır. Böyle bir ABD'nin düzen, refah vadetmediği ortadadır.

"DÜNYA GERİLİM SARMALINA SÜRÜKLENMEKTEDİR"

Vahşi eli kanlı emperyalizmin ahlaksızlık örneklerini sergilemekten vazgeçmemektedir. Küresel dengelerin değiştiği bölgesel fay hatlarının hareketlendiği bir dönemden geçilmektedir. İnsanlık unutulmuş batı değerler sistemi çökmüştür. Korkarım ki dünya gerilim sarmalına sürüklenmektedir. Bu gidişat hayra alamet değildir. Buna dur demek insanlık vazifesidir.

BELEDİYELERE YOLSUZLUK OPERASYONLARI

Her geçen gün yeni bir skandal habere konu olan CHP’li belediyeler maşeri vicdanı rahatsız etmektedir. Birbiri ardına ortaya saçılan rüşvet ve irtikap iddiaları hukuki bir mesele olmaktan çıkmış, siyasi yozlaşmanın Cumhuriyet Halk Partisi’nin her kademesine sirayet ettiğinin açık bir göstergesi haline gelmiştir. Bu vahim tablo kök salmış bir çarpık zihniyetin, çürümüş bir siyasi anlayışın ve yozlaşmış bir yönetim yapısının Cumhuriyet Halk Partisi’nde egemen olduğu izlenimini vermektedir. Şehrin emini olması gerekenler ne hazindir ki emanete hıyanet etmiş, yozlaşmanın zirvesine çıkmışlardır. Görünen o ki Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasal ve toplumsal ahlak anlayışı değişmiş ve erozyona uğramıştır. İltimas, yolsuzluk ve bunlarla iç içe geçmiş çarpık ilişki ağları derinleşmiştir. Ancak hiç kimse dokunulmaz değildir, hiçbir makam sorumsuzluk zırhı değildir. Hukukun üstünlüğü esastır ve bu tür iddiaların sonuna kadar üzerine gidilmesi, sorumluların hesap vermesi kaçınılmazdır.