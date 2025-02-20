MHP'den 'Askıda 9 Gülek Buğday' kampanyası!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ameliyatının ardından dinlenme sürecinde kampanya başlattı. Dar gelirli vatandaşlar için kampanya başlatan Bahçeli, "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi" için paylaşımda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), tarımsal üretimin önemine vurgu yaparak dar ve sabit gelirli vatandaşlara destek sağlamak amacıyla "Askıda 9 Gülek Buğday" projesini hayata geçirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan proje, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amaçlandı.

Tarım sektörünün karşılaştığı maliyet artışlarına dikkat çekilen MHP açıklamasında, çiftçilerin en helal kazanç kapılarından biri olan üretimlerinin, toplumsal dayanışma adına paylaşılması gerektiği vurgulandı. Proje kapsamında çiftçilerin, ihtiyaç sahiplerine katkı sunması beklenirken, bu girişimin tarımsal üretimin desteklenmesine de katkı sağlayacağı ifade edildi.

"ÇİFTÇİLERİN MALİ SIKINTILARI BİLİNMEKTEDİR"

Çiftçileri ve tarım sektörü paydaşlarını bu projeye destek vermeye davet eden MHP'nin paylaşımı şu şekilde:

"Çiftçilerimizin faaliyetleri esnasında önemli tarımsal girdilerin maliyetlerinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi öncelikle tarım politikaları yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğudur.

Bununla birlikte, çiftçilerimizin tarımsal üretimleri, o üretim dönemi için Cenab-ı Allah’ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısıdır.

"ÇOCUKLARIN BESLENMESİNE DESTEK SAĞLANMALI"

Bu düşüncelerle dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan bu vatanın evlatlarının çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bir çiftçi evladı olarak 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlarımıza bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için “Askıda 9 Gülek Buğday Projesi”ni başlatmış bulunmaktadır. Sayın Genel Başkanımız, projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak öncülük etmiş ve projeyi başlatmıştır.

Tüm çiftçilerimizi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza katkı vermek amacıyla “Askıda 9 Gülek Buğday” projesine katılmaya davet ediyoruz."

https://x.com/MHP_Bilgi/status/1892637573413273921