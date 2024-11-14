MHP'den 'sınavsız üniversite' teklifi: Türkiye bunu başarabilir!

14 Kasım 2024 22:02 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 22:08

MHP Milletvekilleri TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında üniversite sınavının kaldırılmasını talep etti. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Türkiye, artık sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek bir seviyeye ulaştı" derken muhalefet sıraları teklife karşı çıktı.

İstanbul Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 27 Eylül’e kadar devam edecek

İstanbul Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 27 Eylül’e kadar devam edecek

TBMM’deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerine MHP​ Milletvekillerinin verdiği teklif damga vurdu. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, "Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek hale geldi" dedi.

Sözcü'nün haberine göre, MHP’li Kılıç komisyondaki konuşmasında Bakan Yusuf Tekin​'e seslenerek, "Üniversite giriş sınavının kaldırılması ve yerine ilköğretim ile ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlı uygulanacak müfredatla ortaöğretim sonunda olgunlaşma sınavını esas alan bir eğitim modelini tahayyül ediyoruz." dedi.

'MHP OLARAK SINAVSIZ ÜNİVERSİTE İSTİYORUZ'

Türkiye'nin sınavsız üniversite şartlarını kaldırabilecek güçte olduğunu ifade eden Kılıç, "Açık öğretim de dâhil üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aştı. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek zenginliğe geldi. MHP olarak üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

'ÖĞRENCİLERİN KABİLİYETİ DİKKATE ALINMALI'

MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu da "Üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve kabiliyetlerini dikkate alan, bir yönlendirmeye bağlı fırsat eşitliğini de gözeten üniversite öngörüyoruz" diye konuştu.

CHP'DEN KARŞI ÇIKIŞ: SINAVI BİLE DOĞRU DÜZGÜN YAPAMAZKEN...

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise MHP’li vekillerin çağrısına karşı çıktı. Yöntemin doğru uygulanmadığını belirten Arı, "Sınavı doğru düzgün yapamıyorlar. Sınavı bile doğru düzgün yapamayan ve orada bile bir sürü şaibe varken, sorular çalınırken bu dediğiniz yöntemi nasıl uygulayacaksınız?" diye sordu.