Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Milli Savunma Bakanı Güler: "İsrail-İran hattındaki saldırılar coğrafyamızın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi"

Hatay’da valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail, ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıları değerlendirdi. Bakan Yaşar Güler, "Türkiye bu süreçte saldırıların durmasını ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koymaktadır" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Milli Savunma Bakanı Güler:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 18:08

Milli Savunma Bakanı , temaslarda bulunmak üzere 'da geldi. Bakan Güler, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Valiliği ziyaretleri sonrası AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Güler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Güler: "İsrail-İran hattındaki saldırılar coğrafyamızın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi"

"DİPLOMASİ VE ATEŞKES ŞART"

İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan karşılıklı saldırıların devam ettiği süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Bakan Güler, "İçinde bulunduğumuz dönem bir yandan modern şehirler oluşturmaya yönelik çabalarımızı diğer yandan da çok yönlü bir güvenlik politikası ve güçlü bir savunma kapasitesine sahip olmamızı da gerekli kılmaktadır. Zira, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya son derece hassas bir dönemden geçiyor. Pek çok bölgede krizlerin ve çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. En son İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan karşılıklı saldırılar yakın coğrafyamızın ne denli kırılgan bir zeminde bulunduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye bu süreçte saldırıların durmasını ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koymaktadır. Bununla birlikte köklü devlet tecrübemiz güçlü, etkin ve caydırıcı ordumuz yerli ve milli savunma sanayimiz ile karada denizde havada ve sınır hattında her türlü gelişmeye karşı gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle almaktayız. Gururla ifade etmeliyim ki Türkiye, bugün istikrar adası olarak güvenliğin merkezi olma konumunu sürdürürken aynı zamanda müzakere masalarında ağırlığı, sahada ise caydırıcılığı hissedilen ve bulunduğu her coğrafyada güven veren bir ülke konumundadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler: "İsrail-İran hattındaki saldırılar coğrafyamızın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi"

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VURGUSU

Milli birlik ve beraberliğin önemine değinen Bakan Güler, "Öte yandan yaşanan kritik gelişmelere bağlı olarak tehdit yelpazesinin sürekli genişlemesi iç cephemizi tahkim etmenin millî birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmenin ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen süreci tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu hedef, kalıcı huzur ve istikrar ortamıyla birlikte vatandaşlarımızın refahının artması çocuklarımızın daha güvenli bir ülkede büyümesi şehirlerimizin daha hızlı kalkınması kaynaklarımızın terörle mücadeleye değil yatırıma istihdama eğitime ve altyapıya yönelmesi anlamına gelmektedir. Şüphesiz Hatay gibi çok kültürlü yapısıyla Türkiye'nin kardeşlik iklimini en güzel şekilde temsil eden bir şehirde bu hedefin kıymeti daha da büyüktür. Çünkü Hatay asırlardır ayrışmanın değil bir arada yaşamanın gerilimlerin değil kardeşliğin ve ortak aidiyetin şehridir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#hatay
#yaşar güler
#Terörsüz Türkiye
#İran-İsrail Çatışması
#Diplomasi Ateşkes
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.