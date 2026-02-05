Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Murat Kurum Kahramanmaraş'ta konut kuralarını çekti! Özgür Özel'e "Tiyatro vakti değil" tepkisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta düzenlenen konut kura çekiminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarına yanıt verdi. Deprem bölgesinde 455 bin konutun inşa edildiğini vurgulayan Kurum, ödeme şartları ve projelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum Kahramanmaraş’ta konut kuralarını çekti! Özgür Özel’e
05.02.2026
05.02.2026
saat ikonu 18:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı , ’ta düzenlenen toplu konut kura çekimine katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta 73 bin bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini söyleyerek, "Deprem bölgesinde verdiğimiz bu büyük mücadeleyi Türk milletinin yeniden diriliş hareketine, tarihimizin en büyük inşa zaferiyle hep birlikte dönüştürdük. Adımızın hakkıyla verdiğimiz her sözün bugüne kadar olduğu gibi yine tutarak, bırakın deprem bölgesini eski haline getirmeyi, eskisinden daha güçlü, daha sağlam, modern şehirler haline getirdik. İşte bunun en somut örneklerinden biri de Kahramanmaraş'ımızdır. Buraya defalarca geldik. Milletimizin bütün taleplerini dinledik. Valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte istedik ki Kahramanmaraş eskisinden daha güzel olsun. Azerbaycan Mahallesi'nde annelerimiz huzurla, mutlulukla otursun. Trabzon Caddesi'nde esnafımız eskisinden daha çok kazansın. Kapalı Çarşı'da, hepimizin o hatıralarının olduğu Kasaplar Çarşısı'nda, Demirciler Çarşısı'nda esnafımız gülerek kepengini assın. Ve işte bu bakışla Kahramanmaraş'ımıza 73 bin bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Ecdadın yadigârı emanetlerimize sahip çıkarak, Kapalı Çarşı'mızı canlandırdık. Demirciler Çarşısı'nda Toptancılar Sitesi'ne kadar Maraş’ımızın ticari ve kültürel damarlarına yeniden hep birlikte hayat verdik. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz dedik ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte hem sporun hem sosyal hayatın merkezi olacak 17 bin 500 kişilik stadyumumuzu da en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Murat Kurum Kahramanmaraş’ta konut kuralarını çekti! Özgür Özel’e "Tiyatro vakti değil" tepkisi

"VAKİT YAPILAN İŞLERİ AŞAĞILAMA VE GÖRMEZDEN GELME VAKTİ DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkanı ’e tepki gösteren Bakan Kurum, "Bugün burada deprem bölgesinde gördüğünüz hiçbir eser tesadüf değildir. Her eserimiz güçlü bir devletin günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir iradenin ürünüdür. Bu yüzden büyük bir onur ve gururla tekrar ediyoruz. Asrın inşası Türkiye’mizin ve aziz milletimizin başarısıdır. Koşa koşa buraya geldiler. Ellerine tutuşturulan senaryo ve tiyatroyu oynamayan başladılar. Dün de çıkmış, 'Ortada konut monut yok’ diyor. 455 bin yuvayı görmüyor. Özgür Bey vakit tiyatro vakti değildir. Vakit yattığın o derin uykudan uyanma vaktidir. Milletimizin her ferdi gibi 455 bin yuvayı takdir etme vaktidir. Vakit yapılan işleri aşağılama ve görmezden gelme vakti değildir. İşte Kahramanmaraş’tan soruyorum. Hani siz de yapacaktınız? Hatta seçim meydanlarında bedava konut yapacaktınız. Nerede eserleriniz? 11 ilimizin tek bir binasına tek bir tuğla koymadınız, tek bir çivi çakmadınız. Bırakın konutu kendi belediyelerinize hizmet binası sözü verdiniz, bunu bile tutmadınız. Hiçbir şey yapmayıp, sadece eleştiriyorsunuz. Üç yıl boyunca aynı anlayışla sürekli eleştirdiniz, yapılanı karaladınız. Millete bir faydanız yok. Bari gölge etmeyin. Daha en temel iş olan çöpleri bile toplayamayan partinin gölge genel başkanı bizim 455 bin konutumuzu beğenmiyor" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum Kahramanmaraş’ta konut kuralarını çekti! Özgür Özel’e "Tiyatro vakti değil" tepkisi

"YA CAHİLLİĞİNDEN ISRARLA BUNU TEKRARLIYOR YA DA BİLE BİLE YALAN SÖYLÜYOR"

Özel'in hala milleti huzursuz etmek için elinden geleni yaptığını belirten Bakan Kurum, "Senet imzalatıyormuşuz. Faizle ev verecekmişiz. Ya cahilliğinden ısrarla bunu tekrarlıyor ya da bile bile yalan söylüyor. Her ikisi de vahim. Ben bir kez daha tane tane anlatayım afet konutlarımızın arsa bedelini almayacağız. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanımız yüzde 50 indirim yapacak. Ödemeler hemen değil, 2 yıl sonra başlayacak ve sabit fiyatla yani faizsiz olacak. Bugüne kadar nasıl faizsiz sabit fiyatla ödendiyse yine öyle olacak. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde tüm bilgileri milletimizle paylaşacak. Devletimizin şefkat elini her haneye ulaştırmaya gayret edeceğiz" dedi.
Bakan Kurum’un konuşmasının ardından katılımcılar hep birlikte sahnede kura çekimini gerçekleştirdi.

Murat Kurum Kahramanmaraş’ta konut kuralarını çekti! Özgür Özel’e "Tiyatro vakti değil" tepkisi
