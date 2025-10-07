Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
14°
Editor
Editor
 Merve Yaz

Murat Kurum'dan duygulandıran paylaşım! 'Bu bir yeniden başlama hikayesi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından kaldıkları çadır önünde gözyaşı döken Koyunlu çiftinin taşındıkları köy evinden görüntülerini paylaştı. Kurum paylaşımına, "Bir yeniden başlama hikayesiydi bu. Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk" notunu düştü.

Haber Merkezi
07.10.2025
07.10.2025
merkezli depremler, 11 ilde yıkıma ve can kayıplarına neden olurken geride binlerce yarım kalan hayat bıraktı. Ailesini, evini, işini, semtini hatta geçmişini kaybeden binlerce kişi için sığınacak en güvenli liman devletin kurumları oldu. Mehmet-Hatice Koyunlu çifti de o ailelerden biriydi. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde yaşan çift, evlerini ve geçim kaynakları olan hayvanlarını asrın felaketinde kaybetti.

Murat Kurum'dan duygulandıran paylaşım! 'Bu bir yeniden başlama hikayesi'

Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde çadırlarının önünde gözyaşı döken Hatice Koyunlu’nun “Allah devletimize zeval vermesin. Yüce Rabbime hamdolsun.” sözleri yüreklere dokunmuştu.

'SÖZÜMÜZÜ TAMAMLAMAYA ÇOK AZ KALDI'

Koyunlu çifti için inançla sığındıkları devlet; yeni bir hikaye yazdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tevekkeli Mahallesi’de inşa edilen köy evlerinden birine yerleşen çift, yine devletin desteğiyle hayvancılığa başladı.

Murat Kurum'dan duygulandıran paylaşım! 'Bu bir yeniden başlama hikayesi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Koyunlu çiftinin yeni evlerinin görüntülerini, “Bir yeniden başlama hikayesiydi bu… Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk. Böyle yüzlerce sevinç için; sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı.” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Murat Kurum'dan duygulandıran paylaşım! 'Bu bir yeniden başlama hikayesi'

'DÜNYA BENİM OLDU'

Görüntülerde yer alan Mehmet Koyunlu, hayata yeniden büyük bir umutla tutunduklarını anlattı:

"Anahtarı verir vermez yeni evime göçtüm. Geldim ki; devlet bana villa yapmış. Evin önüne geldim. Bir baktım ki 19 numara. Dünya benim oldu. Onu yaşayan bilir. İçeri girdik ki; cennete geldik. Allah devletimize zeval vermesin. O Murat Kurum var ya şimdi buraya gelsin ben koç keseceğim.” dedi.

“SONUNDA KADERİMİZDE GÜN GÖRMEK DE VARMIŞ”

Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kızının ardında bıraktığı bir torununun da bakımını üstlenen Hatice Koyunlu ise şöyle konuştu:

"O depremler bizi mahvetti. Biz bu eve göçtük. Dünya bizim oldu. Bugünümüze çok şükür. Çok çileler çektik. Allah'ım bize bir musibet verdi ama arkada huzuru da verdi. Sonunda kaderimizde mutluluk da varmış.

Hayat görmek de varmış, gün görmek de varmış. Yaşamak da varmış. Çok iyidir evimiz, çok kibardır, güzeldir, kullanışlıdır. Yani içinde huzur da buluyoruz. Rahat da ediyoruz."

