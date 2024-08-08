Murat Kurum'dan Mansur Yavaş’a hodri meydan: Müflis tüccar eski defterleri karıştırır 

08 Ağustos 2024 21:56 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 22:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelere yönelik 'SGK borçlarını ödesinler' çıkışı sonrası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çevre Bakanlığı’ndan bizim alacağımız var. Bizden önceki dönemde Bilkent Şehir Hastanesi’ne yapılan yollar, köprüler ve Eryaman Stadı'ndan alacağımız var. Şu andaki rakam 1 milyar 325 milyon lira" iddiasında bulundu.

"ÖNCE GÖREVİNİZİ YAPIN"

Bu iddiaların ardından Yavaş'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum’dan cevap geldi. Kurum Bağcılar Millet Bahçesi Açılışı ve Kentsel Dönüşüm Töreni’nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“‘Hesaplaşalım’ diyor. Hodri meydan, hesaplaşalım. Hesaplaşalım da siz belediye olarak daha üzerinize düşen görevi yapmamışsınız. Önce yapmanız gerekeni yapın. Usule, erkana uyun. Belediye tarafından yapılan harcama tutarlarını bize göndermelisiniz. Göndermemişsiniz. Yetkisi Ankara Büyükşehir’e ait olan Hazine taşınmazlarının satışlarının durumunu; ihale bedellerinin bilgilerini bizimle paylaşmalısınız. Paylaşmamışsınız. Önce görevinizi yapın.”

"MÜFLİS TÜCCAR GİBİ..."

Muhalefetin kazandığı belediyelerin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Kurum, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan belediyelere, ‘SGK borçlarınızı ödeyin’ dedi. Bunu niye dedi? Milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi. Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki işin içinden çıkamıyorlar; müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar" diye konuştu.