SON DAKİKA!
Mustafa Destici'den DEM Parti'ye tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin 1915 olaylarına ilişkin 'yüzleşme' adıyla yayımladığı bildiriye tepki gösterdi. 24 Nisan'ın Ermeni çevreler tarafından sözde 'Ermeni soykırımı'nın yıl dönümü olarak anıldığını hatırlatan Destici, DEM Parti'nin yayımladığı bildirinin tarihi gerçeklerin siyasi bir çarpıtması olduğu belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti MYK'sının Ermeniler tarafından sözde 'Ermeni soykırımı'nın yıl dönümü olarak anılan 24 Nisan'da 'yüzleşme' adıyla yayımladığı bildiriye tepki gösterdi.

Mustafa Destici'den DEM Parti'ye tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti'nin 24 Nisan bildirisini eleştirerek, tehcirin devletin bekası ve sivil halkın güvenliği için bir tedbir olduğunu savundu.
Mustafa Destici, DEM Parti'nin 24 Nisan'da yayımladığı 'yüzleşme' bildirisini tepkiyle karşıladı.
Destici, tehcirin Ermeni silahlı grupların saldırıları karşısında devletin bekası ve sivil halkın güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir olduğunu belirtti.
Tek taraflı mağduriyet söylemi kuranların, Türklerle birlikte Kürtlerin de ağır kayıplar yaşadığı gerçeğini görmezden geldiğini ifade etti.
Ermeni çetelerince katledilen kendi halkının kanı üzerinden siyaset yapıp, o kanı dökenlerin yasını tutmanın tarihsel bir utanç olduğunu söyledi.
DEM Parti'nin bildirisini tarihi hakikatleri tersyüz eden siyasi bir çarpıtma olarak nitelendirdi ve bu okumayı reddetti.
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Mustafa Destici, dönemin çatışma ortamında Anadolu'da faaliyet gösteren Ermeni silahlı grupların saldırıları karşısında uygulanan tehcirin, devletin bekası ve sivil halkın güvenliğini sağlamaya yönelik bir tedbir olarak hayata geçirildiğini belirtti.

Osmanlı Devleti'nin güvenlik gerekçesiyle nüfusun yer değiştirmesini esas aldığını ifade eden Destici, şöyle devam etti:

"KENDİ HALKININ KANINI DÖKENLERİN YASINI TUTMAK TARİHSEL BİR UTANÇ"

"Bugün tek taraflı mağduriyet söylemi kuranların Anadolu'da Türklerle birlikte Kürtlerin de ağır kayıplar yaşadığı gerçeğini görmezden gelmesi en hafifiyle ciddi bir tarihsel eksikliktir. Dün sivil Müslüman halkı hedef alan saldırılarla, yakın dönemde Hocalı'da yaşanan ve Ermeni askerlerinin sebep olduğu soykırımı yok sayarak, geçmişte zorunlu devreye sokulan güvenlik tedbirlerini suç gibi sunmak, geçmişi düşmanca art niyetli ve tek boyutlu okumaktır, hakikati inkârdır. Ermeni çetelerince katledilen kendi halkının kanı üzerinden siyaset yapıp, bugün o kanı dökenlerin yasını tutmak siyasi bir tercihten öte, tarihsel bir utanç ve celladına aşık bir kimliksizliktir."

"TARİHİ HAKİKATLERİ TERSYÜZ EDEN SİYASİ BİR ÇARPITMA"

Tehcir sürecinde tek bir tarafı sorumlu tutmanın hakkaniyetli olmadığını kaydeden Destici, "Ermeni çevrelerin sözde 'Ermeni soykırımı'nın yıl dönümü olarak andıkları 24 Nisan'da, terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti MYK'sının 'yüzleşme' adıyla yayımladığı bildiri, tarihi hakikatleri tersyüz eden siyasi bir çarpıtmadır. PKK uzantısı DEM Parti'nin bu gayri-milli ve çarpık tarih okumasını şiddetle reddediyor, katledilen binlerce Müslüman-Türk ve Kürt vatandaşımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

