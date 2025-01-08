Mustafa Destici'den emekli maaşı tepkisi! 'Haksızlık' deyip yeni zam talebini açıkladı

08 Ocak 2025 09:22 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:13

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli maaşına yapılan yüzde 15,75 zammı yetersiz buldu. Yapılan haksızlığın giderilmesi gerektiğini söyleyen Destici, talep ettiği aylığı açıkladı.

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Asgari ücretten sonra yeni yılda geçerli olacak emekli maaşları da belli oldu. Ancak asgari ücrette olduğu gibi emekli maaşlarına yapılan zam da beklentileri karşılamadı. En düşük emekli maaşına yapılan yüzde 15,75'lik zam oranına siyaset dünyasından tepki çekti. CHP lideri Özgür Özel'den sonra Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de en düşük emekli maaşına yapılan zammı eleştirdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA 1969 TL ZAM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak 14 bin 469 liraya yükselttiklerini söyledi.

Yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini belirten Bakan Işıkhan, buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış olduğunu kaydetti.

DESTİCİ: YAPILAN ZAM YETERSİZ

2025 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşına 1969 TL zam yapılmasına Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP lideri Mustafa Destici tepki gösterdi. Ortada bir haksızlık olduğunu ve yapılan zammı yeterli bulmadıklarını söyleyen Mustafa Destici, emekli maaşı için talep ettiği taban tutarı açıkladı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKARILMALI"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Destici şu ifadeleri kullandı:

"Bugün en düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira olarak açıklandı. Bunu asla yeterli görmüyoruz. Temmuz 2023’ten beri süren haksızlık giderilmeli ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi en düşük emekli aylığı 20 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır."