18 Şubat 1952 tarihinde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) katılan Türkiye, üyelikte 74 yılı geride bıraktı. Bu yıl dönümü dolayısıyla Ankara’dan, Türkiye’nin ittifak içindeki vazgeçilmez yerini ve askeri gücünü hatırlatan stratejik mesajlar geldi.

Dinle

NATO’da 74 yıllık güçlü ittifak! MSB ve İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım geldi: En çok katkı veren ilk 5 ülkeden biriyiz Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 119

MSB: "GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR BİR ÜYE"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) NSosyal hesabından, "NATO'da 74 yıl. Dünya barışı için saygın müttefik" başlığıyla yapılan paylaşımda, Türkiye'nin 18 Şubat 1952'den beri üyesi olduğu NATO'ya önemli katkılar sunmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak Türkiye, harekat ve misyonlarına verdiği destekle NATO'ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor. Ülkemiz, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO'ya önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: "2030 VİZYONUNUN TEMİNATI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 1952'den bu yana NATO'nun güçlü ve güvenilir müttefiklerinden biri olarak 74 yıldır barışa, istikrara ve kolektif savunmaya kararlılıkla katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, stratejik konumuyla, güçlü ordusuyla ve kriz yönetimindeki tecrübesiyle NATO'da caydırıcılığın sağlanması, terörle mücadele ve bölgesel güvenliğin korunmasında kritik rol üstlenmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, gelişen savunma teknolojileri, siber güvenlik kapasitesi ve yeni nesil tehditlere karşı yetkinlikleriyle NATO'nun 2030 vizyonuna katkı sağlamaya ve ortak güvenliği güçlendirmeye devam edecektir."